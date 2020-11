Don Talbot mort | Décès de l’entraîneur-chef légendaire de la natation australienne à 87 ans

Faber Music Guns N' Roses Authentic Guitar Playalong

Pour guitareApprenez 8 succès légendaires avec Guns N' Roses Authentic Guitar Playalong. Comprend un CD à l'identique avec des démos complètes et des pistes d'accompagnement.Contenu:Don’t CryMr. BrownstoneNightrainParadise CitySweet Child O' MineWelcome to the JungleYou Could Be MineYou’re Crazy