Dominion ne met pas fin à la franchise, commence une nouvelle ère

Jurassic World: Dominion est la conclusion de la trilogie actuelle des films jurassiques. Les deux premiers, Jurassic World et Royaume déchu, ont rapporté jusqu’à présent près de 3 milliards de dollars au box-office mondial. Le troisième film est, pour le moment, prévu pour une sortie le 21 juin 2021. Qui sait s’ils feront cette date avec la fermeture d’Hollywood en cours, affectant la production à mi-tournage. Même si c’est le cas, dans un nouveau chat avec Collider, producteur de série Frank Marshall dit ça Jurassic World: Dominion est loin d’être un capsuleur sur la franchise. Non, ce sera le début d’une « nouvelle ère ».

Les fans de Jurassic World disent qu’ils attirent les dinosaures

« C’est le début d’une nouvelle ère », a-t-il dit, après un « non » effrayant lorsqu’on lui a demandé si Jurassic World 3 était envisagé comme un point final. « Les dinosaures sont maintenant sur le continent parmi nous, et ils le seront pendant un certain temps, j’espère », a-t-il ajouté, faisant allusion aux histoires futures se déroulant dans ce monde « nouveau normal » où les humains doivent partager le globe avec les dinosaures. «

C’est une bonne nouvelle pour les fans de dinosaures sur film, car plus de dinosaures sont toujours une bonne chose. Dites ce que vous pensez de la franchise jusqu’à présent, mais les deux films que nous avons vus ont au moins été divertissants. Le premier plus que Royaume déchu, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas tous les deux fait les choses correctement. Nous espérons qu’après ce premier film « ils vivent maintenant parmi nous », nous aurons un saut dans le temps pour voir ce qui arrive à la Terre avec des humains et des dinosaures vivant ensemble pendant un certain temps. Nous pouvons également obtenir de nouveaux visages dans la franchise de cette façon. Je suppose que nous devrons attendre et voir ce qui se passe quand Jurassic World: Dominion sortira en 2021, si tout va bien en juin.

