Dominik Wydra passe à l’Eintracht Braunschweig

Dominik Wydra a signé avec l’Eintracht Braunschweig. Le contrat Ex-Rapid-Kickers court jusqu’en 2022.

Dominik Wydra restera dans la 2ème Bundesliga. Le jeune homme de 26 ans déménage gratuitement à l’Eintracht Braunschweig après la résiliation de son contrat avec Erzgebirge Aue.

Maintenant, il attend avec impatience le nouveau défi: « En tant que joueur adverse, je suis tombé sur Braunschweig à plusieurs reprises, les matchs à l’Eintracht ont toujours été vraiment cool. Au cours des deux prochaines années, je veux aller à plein régime et faire tout mon possible pour que la saison se termine avec succès et nous le faisons. Faites la ligue le plus tôt possible « , a déclaré le milieu de terrain sur le site Internet du club.

Wydra pensait à changer de poste depuis longtemps. En hiver, le botteur voulait plus de temps, mais cette saison n’a eu que cinq occasions. Dans l’intervalle, selon le rapport des médias, SKN St. Pölten était également intéressé.