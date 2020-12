Dominik Thalhammer critique l’ÖFB après une blessure à Balic

L’entraîneur du LASK, Dominik Thalhammer, a critiqué mercredi l’ÖFB pour la blessure de Husein Balic. Le joueur offensif a fait ses débuts en équipe nationale lors d’une victoire 3-0 au Luxembourg le 11 novembre, puis n’est pas apparu en Ligue des Nations contre l’Irlande du Nord et la Norvège et est finalement revenu à Linz avec une blessure à la cheville, selon Thalhammer. Depuis, la blessure s’est aggravée. Balic est maintenant absent contre Tottenham jeudi.

« Je pense qu’il est revenu blessé de l’équipe nationale et qu’il n’y a évidemment pas eu de clarification claire au cours du parcours. Mais je pense que nous allons clarifier cela avec l’association. La situation est un peu agaçante pour nous maintenant, car il l’est bien sûr. est un joueur important avec sa rapidité. Nous allons clarifier et discuter de cela », a déclaré Thalhammer lors de la conférence de presse avant le duel de la Ligue Europa avec Tottenham.

Balic n’est pas disponible contre les Londoniens, mais après le cours de l’ÖFB, il a toujours joué contre le TSV Hartberg et le Royal Antwerp. Thalhammer a justifié cela dans une déclaration à l’APA: « Quand il est revenu, nous n’avons pas été informés de l’étendue de la blessure et il a donc été utilisé dans deux autres matchs. En conséquence, la blessure s’est aggravée et il est maintenant absent. Nous nous attendons l’un à l’autre à l’avenir. ici une clarification plus rapide. «

En principe, c’est une récompense pour LASK si elle sauve des joueurs pour l’équipe nationale. « Mais le fait est que Husein Balic s’est blessé à la cheville lors du match international contre le Luxembourg et a ensuite continué à s’entraîner avec l’équipe nationale, bien que selon nos connaissances actuelles, il aurait dû faire une pause », a déclaré Thalhammer.

La femme de 50 ans a travaillé pour l’ÖFB à partir de 2011, plus récemment en tant que chef d’équipe féminine et responsable de la formation des entraîneurs. L’été dernier, il y a eu une séparation et Thalhammer est allé au LASK.