Dominic Raab met en garde contre le fait que les touristes britanniques revenant d’autres pays n’auront pas à être mis en quarantaine

Dominic Raab a averti que d’autres pays pourraient être retirés de la liste des voyages sûrs du Royaume-Uni après la décision de dernière minute du gouvernement d’ordonner aux voyageurs d’Espagne de s’isoler pendant 14 jours – plongeant les projets de vacances d’été dans le chaos. garantit »que les touristes britanniques des autres pays n’auront pas à se mettre en quarantaine à leur retour au Royaume-Uni. Il a averti les vacanciers qu’il y avait un «élément d’incertitude cet été si les gens partent à l’étranger» en raison de la pandémie actuelle de Covid-19. Le gouvernement a été accusé d’avoir semé la «panique» chez les voyageurs suite au changement de politique du week-end – qui est entré en vigueur sans tout avertissement préalable aux touristes. Le ministre du Cabinet a déclaré à Sky: «Nous avons toujours dit, à mesure que nous franchissions le verrouillage, que nous devions prendre des mesures ciblées.» Donc, oui, ces mesures sont décisives et rapides et, par conséquent, peu pratiques pour ceux les traverser… mais absolument nécessaire. »Réunion de crise Les ministres ont tenu une réunion de crise samedi avant que la décision ne soit prise. Telle a été la rapidité de l’annonce, deux ministres se sont retrouvés bloqués à l’étranger: le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, s’est envolé pour l’Espagne en vacances samedi matin, tandis que le ministre de Londres Paul Scully était à Lanzarote. Il a posté une image d’un verre sur Instagram avec la légende: «Mieux vaut se tourner vers le gin. Je pourrai toujours travailler. Juste pas de shopping ou de course, je suppose #quarantaine. »Les travaillistes ont attaqué le« manque de cohérence »du gouvernement en insistant sur le fait que« le court préavis a créé un sentiment de panique et de perte de contrôle »pour les voyageurs. Le gouvernement devrait avoir des plans d’urgence appropriés pour aider les gens à rentrer chez eux là où il n’y a aucune garantie que leurs employeurs leur accorderont 14 jours de flexibilité de travail », a déclaré le secrétaire de l’Intérieur de l’ombre Nick Thomas-Symonds. Les touristes d’autres pays n’auront pas à se mettre en quarantaine à leur retour au Royaume-Uni (Hannah Mckay / Reuters) Des règles écrasantes Pendant ce temps, l’industrie du voyage, qui se préparait à une fin d’été réussie de réservations, a été laissée sous le choc. Kane Pirie, directeur général de Vivid Travel, a déclaré à i: «L’industrie du voyage à l’étranger telle que nous la connaissons est de l’histoire. Il faudra des années avant que le marché ne revienne aux niveaux de 2019, voire jamais. »Pour les clients, les règles, les restrictions et les risques sont désormais écrasants. Changer les règles de mise en quarantaine sans préavis provoque des ravages et mine la confiance des consommateurs. Ce changement éclair va bouleverser et dérouter les clients qui ont voyagé de bonne foi. système de test et de traçabilité efficace en place ». En savoir plus Annulations de vols en Espagne: quelles compagnies aériennes ont annulé des réservations en raison des règles de quarantaine et que faire si votre voyage est annulé? Il a ajouté: «Le secteur du voyage est déjà sur le bord d’une falaise. Cette décision a semé la peur chez les personnes qui cherchent maintenant à annuler. «Le seul volume des remboursements espagnols pourrait entraîner la faillite de certaines compagnies aériennes et opérateurs.

