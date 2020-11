Dolly Parton: Je n’ai pas le temps d’être vieille!

2020-11-12 23:00:06

Dolly Parton n’a pas «le temps d’être vieille», car elle dit qu’elle ne vieillira que lorsqu’elle ralentira sa carrière trépidante.

La chanteuse de 74 ans a admis qu’elle ne pense pas à sa vie en fonction de son âge, car elle ne se sent pas «vieille» dans son corps et pense qu’elle ne vieillira que lorsqu’elle la ralentira rapidement. carrière rythmée.

Elle a dit: «Je ne pense pas à ma vie en termes de chiffres. Tout d’abord, je ne serai jamais vieux parce que je n’ai pas le temps d’être vieux. Je ne peux pas m’arrêter assez longtemps pour vieillir.

«Je parie que je n’aurai pas l’air très différent à 95 ans, si je vis aussi longtemps, parce que je suis comme les sœurs Gabor.

Dolly a également plaisanté en disant qu’elle prévoyait de garder son apparence juvénile avec des procédures cosmétiques, car elle a dit qu’elle «paraîtrait aussi jeune que [her] les chirurgiens plasticiens le permettront ».

Elle a ajouté lors d’une apparition sur «The Oprah Conversation» d’Apple TV +: «Je vais ressembler à un dessin animé. J’aurai du maquillage. J’aurai l’air aussi jeune que mes chirurgiens plasticiens me le permettront et [with] tout le maquillage et l’éclairage et tout ça. Mais je pense que plus que tout, il s’agit de ce qui vient de l’intérieur de vous.

«C’est une attitude et tu dois briller de l’intérieur. Parfois, cela peut vous faire vous sentir jeune et vous faire paraître jeune aux yeux des autres. »

Pendant ce temps, la hitmaker ‘9 to 5’ a récemment prouvé sa jeunesse lorsqu’elle a révélé qu’elle était en pourparlers pour poser pour le magazine emblématique Playboy pour son 75e anniversaire en janvier, après avoir déjà joué en 1978.

Elle a dit: « Ouais, je pourrais juste le faire. Si je peux le faire de bon goût et nous le ferons avec une très bonne interview à l’intérieur. Alors, oui, nous en avons parlé. »

