« Doit sauter le prochain obstacle »

WXJ Rampe pour Chien sans Obstacle Marches/Escaliers pour Animaux de Compagnie Marron Haute Densité Éponge Haute Élasticité Antidérapante Design-PU/Tissu de Velours par Best Pet Supplies

[Rampe d'appoint pour animaux de compagnie]: aidez votre animal à atteindre facilement ce lit surélevé ou ce canapé! Fabriqué avec un rembourrage de qualité matelas, il peut réduire la pression sur les pattes et les articulations. [Économie d'espace]: stockage pratique, vous pouvez donc le ranger lorsque vous avez besoin de plus d'espace. Mettez-le sous le lit ou dans le placard! [Emportez avec vous]: léger et portable, vous pouvez donc vous déplacer rapidement entre les différentes pièces ou emporter votre prochain voyage avec vous! [Décoration de la maison]: 3 styles au choix pour correspondre à l'apparence et à la personnalité de votre animal! Pour plus de commodité, chaque couvre-escalier est amovible et lavable en machine. [Service 100%]: Si vous avez des problèmes de qualité avec nos produits, veuillez nous contacter à temps et joindre des photos, nous vous donnerons une solution satisfaisante dans les 24 heures, soyez assuré d'acheter.