Dois-je m’auto-isoler? Lorsque vous avez besoin de mettre en quarantaine, ce que signifient les règles et comment fonctionne le suivi et la trace Covid

Le Premier ministre Boris Johnson a été contraint de s’isoler dimanche soir après qu’un député avec qui il a eu une réunion a ensuite été testé positif pour Covid-19.Mr Johnson a été informé par NHS Test and Trace qu’il devait s’isoler et rester au n ° 10 mais quelles sont les règles concernant l’auto-isolement, qui doit le faire et pendant combien de temps? Voici ce que vous devez savoir.Qu’est-ce que l’auto-isolement? L’auto-isolement signifie rester à la maison et ne pas sortir parce que vous pensez que vous pourriez avoir Covid-19 ou que vous avez été exposé au virus, selon le NHS, l’objectif est de limiter le nombre de personnes avec lesquelles vous entrez en contact pendant 14 jours pour arrêter la propagation du coronavirus Il est différent de: la distanciation sociale – des conseils généraux à tous pour garder un espace sûr entre vous et les autres personnes qui ne sont pas de votre foyer – des conseils pour les personnes vulnérables à haut risque de coronavirus, telles que les personnes âgées ou les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents. le faites vous Vous aurez besoin de vous auto-isoler immédiatement si: Quelles sont les règles exactes? L’auto-isolement signifie que vous devez rester à l’intérieur et réduire le plus possible vos contacts avec les gens Cela signifie que vous ne devez pas aller à votre bureau, l’école ou tout autre espace public tel que pubs, restaurants, cinéma ou musées. Cependant, vous êtes autorisé à travailler à domicile, si vous le pouvez.N’invitez pas ou ne permettez pas à des visiteurs sociaux, tels que vos amis et votre famille, d’entrer dans votre maison – à l’exception des personnes fournissant des soins essentiels. Si vous voulez parler à quelqu’un qui ne fait pas partie de votre ménage, utilisez le téléphone ou les réseaux sociaux.L’isolement personnel signifie que vous devez rester à l’intérieur et réduire au maximum vos contacts avec les gens (Photo: Polly Thomas / Getty) Les personnes qui s’isolent elles-mêmes ne devraient pas non plus sortir à l’épicerie, ce qui signifie que vous devrez demander à des amis ou à des membres de votre famille de vous aider dans vos courses ou de commander votre nourriture et vos médicaments en ligne. . Au lieu de cela, vous devrez demander à des amis ou à des proches de vous aider. Selon l’organisation caritative Dogs Trust, si personne d’autre dans votre foyer n’est en mesure de s’occuper de votre chien, vous devez contacter vos amis, votre famille ou un voisin pour voir s’ils peuvent vous aider. Dans les deux cas, les proches vous aident pendant votre séjour. période d’isolement, vous devez être informé à l’avance que vous vous auto-isolez, ce qui leur permettra de prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de tout le monde.Vous n’êtes pas non plus autorisé à faire de l’exercice à l’extérieur ou à courir – bien que vous puissiez le faire à la maison ou dans votre jardin.Je vis avec d’autres personnes, que dois-je faire? Séparez-vous autant que possible des autres dans la maison. Vous devriez viser à rester dans une pièce bien ventilée avec une fenêtre qui peut être ouverte. Essayez de garder la fenêtre ouverte autant que possible pour permettre la ventilation et la circulation de l’air, car cela aidera à maintenir l’air pur dans votre pièce.Utilisez vos propres brosses à dents, ustensiles pour manger et boire (y compris des tasses et des verres dans la salle de bain et la chambre), vaisselle, boissons, serviettes, débarbouillettes ou linge de lit. Si vous avez votre propre jardin, vous pouvez l’utiliser tant que vous vous tenez à 2 mètres des autres membres de votre foyer. Si possible, ils doivent utiliser la zone extérieure séparément.Si vous partagez les toilettes et la salle de bain, il est important de les nettoyer après les avoir utilisées à chaque fois (par exemple, en essuyant les surfaces avec lesquelles vous êtes entré en contact). Ceux qui vivent avec une personne à risque plus élevé de coronavirus devraient essayer de faire en sorte qu’ils restent avec des amis ou de la famille pendant 14 jours.Les personnes avec lesquelles vous vivez n’ont pas besoin de s’isoler, ou celles de votre bulle de soutien, n’ont pas besoin de isoler si vous n’avez pas de symptômes Combien de temps cela dure Vous devrez isoler pendant au moins 10 jours si vous présentez des symptômes de coronavirus ou si vous avez été testé positif.Si vous avez des symptômes, les 10 jours commencent à partir du moment où ils ont commencé. Si vous n’avez pas eu de symptômes, les 10 jours commencent à partir du moment où vous avez passé le test. En savoir plus Règles relatives au coronavirus: des amendes allant jusqu’à 10000 £ seront infligées à ceux qui rompent l’isolement en raison de l’obligation légale.Les gens devront s’auto-isoler pendant 14 jours si une personne avec laquelle ils vivent présente des symptômes de coronavirus ou est testée positive ou si vous l’avez été. dit de s’auto-isoler par NHS Test and Trace ou l’application NHS Covid-19 Cela peut prendre jusqu’à deux semaines pour que les symptômes du virus apparaissent Les 14 jours commencent à partir de: quand la première personne de votre maison a commencé à avoir des symptômes .le jour où ils ont été testés, s’ils n’ont pas eu de symptômes – s’ils présentent des symptômes après avoir été testés, s’auto-isolent pendant 14 jours supplémentaires à compter du début de leurs symptômes. Que faire si vous êtes contacté par le NHS Suivre et tracer les personnes qui on leur dit qu’ils doivent s’auto-isoler par NHS Test and Trace ou que l’application NHS Covid-19 devra s’auto-isoler pendant 14 jours à compter du jour où vous avez été en dernier contact avec la personne qui a été testée positive pour Covid-19. ne quittent pas leur domicile pour quelque raison que ce soit et sont interdits itors – sauf pour les soins essentiels.

NAO Porte de garage sectionnelle Motorisée isolé 1.9m x 1.9m- NAO 1.9m x 1.9m. Porte de garage sectionnelle motorisée signature sur mesure. Motorisation disponible sur cette porte de garage. Peinture thermolaquee. parfaitement etanche. realisee en acier. Porte de garage isolee phoniquement et thermiquement par injection de mousse polyuethane. Se loge sur le plafond de votre

Bougie Parfumée Licorne Senteur Vanille Je M'en Fous Je Suis Magique 60g Bougie Parfumée Licorne Senteur Vanille Je M'en Fous Je Suis Magique 60g est le cadeau idéal ! Originale, esthétique et personnalisée, son petit message réjouira vos proches et son doux parfum les enveloppera de bien-être !

Boite de 50 masques respiratoire jetable FFP2 CE EN149 KN95 Conditionnement: Boîte de 50 unités, soit 1€ TTC le masque Masques respiratoires jetables KN95 / FFP2 faciles à mettre en place grâce aux deux élastiques. Clip nasal. Destinées aux écoles, administrations, commerces, etc. Ce masque sert aussi de protection contre les virus

Phytomania 7 Se Mettre en Jambes 60 capsules 7 Se Mettre en Jambes 60 capsules est un complément alimentaire du laboratoire Phytomania à base d'extrait sec de raisin. La législation ne nous autorisant pas à communiquer sur les propriétés de certaines plantes, nous vous conseillons de consulter la littérature existante pour plus d'informations. Pour

Odlo Veste isolée SLY orange.com taille: M La nouvelle veste thermique Sly pour homme est le vêtement idéal pour passer plus de temps en montagne, explorer de nouveaux terrains et profiter au maximum de la journée. Parfaitement adaptée à la vie en montagne, la veste Sly offre une protection thermique dynamique ainsi que des propriétés imperméables et

Spidi Gants Spidi Flash CE Noir-Vert Kawasaki M (8) Êtes-vous à la recherche de gants de moto sûrs pour le printemps et l'été? Alors les gants Spidi Flash CE sont faits pour vous.Ces gants offrent une protection complète et une ventilation élevée grâce au matériau en maille résistant. Les panneaux de ventilation situés sur les articulations permettent la