Dog Soldiers 2 pourrait encore se produire, de nouveaux détails révélés

À l’ère des séquelles héritées, un écart de près de deux décennies n’est plus si fou. Mais il est important de se rappeler qu’il y avait des plans pour une suite remontant à l’époque du film original. Plus d’un, en fait.

«Au départ, c’était une trilogie», explique Sean Pertwee. «Le second était [about] la science de la création de Dog Soldiers.

Les fans se souviendront qu’il reste beaucoup d’ADN de loup-garou à la fin du premier film, ce qui signifierait qu’il y a beaucoup à explorer dans les suites. «Les opérations spéciales arrivent et ils font le grattage avec l’ADN et le cultivent dans des tubes et dans le film final, nous devions devenir des Dog Soldiers, moitié hommes, moitié lycanthrope, ce qui, à mon avis, aurait été super cool et nous étions tous très excités par cela », dit Pertwee.

Bien sûr, ce n’était pas le cas.

«Je pense que les gens ont essayé de faire une suite sans [Neil Marshall] être impliqué, donc ça n’aurait pas été le même film », dit Pertwee. «C’est le truc avec Neil. Il est parti et je le respecte pour cela. Nous aurions adoré le faire … mais j’aurais aimé l’avoir fait parce que beaucoup de gens aiment le film.

