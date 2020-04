Doctor Who Time Lord Victorious Multi-Platform Story débutera – / Film

Le 50e anniversaire de Docteur Who était un événement de la taille d’une superproduction qui a présenté deux des médecins les plus populaires du spectacle relancé, joué par David tennant et Matt Smith, ainsi qu’une poignée de camées et d’apparitions d’autres médecins bien-aimés et de fans de longue date.

Mais il y avait un acteur manifestement absent de la célébration qui avait joué un rôle déterminant dans le succès de la série de science-fiction de longue date depuis sa reprise en 2005: Christopher Eccleston. Ce n’est pas un secret pour les Whoviens qu’Eccleston ne s’est pas séparé de Docteur Who avec la meilleure relation avec la franchise et la BBC – après sa seule saison en tant que neuvième docteur, précédant le désormais emblématique Tennant – Eccleston avait refusé toute offre de reprendre le rôle, y compris ce qui aurait été une apparition charnière lors du 50e anniversaire Spécial « Jour du docteur », menant le showrunner de l’époque, Steven Moffat, à créer War Doctor de John Hurt. Il est doux-amer de penser à ce qui aurait pu être: et si les neuvième, dixième et onzième médecins eu rencontré? Eh bien, nous ne le verrons peut-être jamais sur l’écran du téléviseur, mais nous le trouverons peut-être bientôt dans les livres audio, les bandes dessinées et les jeux dans la prochaine multi-plateforme Docteur Who aventure, «Time Lord Victorious. «

La BBC a annoncé lundi un événement multisegment massif qui mettra en vedette les huitième, neuvième et dixième docteurs, ainsi que des apparitions de la compagne préférée des fans Rose Tyler (Billie Piper) et de monstres comme les Daleks et l’Ood. L’aventure «épique» suivra les trois docteurs «à travers l’espace et le temps alors qu’ils défendent leur planète natale d’une course terrible». Mais ne vous excitez pas trop de voir ces anciens médecins sur le petit écran. Ce sera une aventure multi-plateforme racontée sur chaque plateforme mais TV – sur «audio, romans, bandes dessinées, vinyle, numérique, théâtre immersif, salles d’évasion et jeux», selon la BBC.

Mais le slogan – «Ils combattent une toute nouvelle guerre du temps» – est intrigant, tout comme l’implication du neuvième docteur d’Eccleston. Eccleston a quitté le rôle après une saison en 2005, amenant le spectacle à l’ère moderne. Mais Eccleston a été réticent à reprendre le rôle, même pour les dizaines de drames audio populaires que Big Finish produit chaque année et qui impliquent de nombreux anciens Docteur Who acteurs (tous les docteurs classiques, en particulier McGann, sont un pilier des drames Big Finish, et Tennant et Smith se présenteront aussi parfois). Mais peut-être qu’Eccleston s’est ramolli vers son expérience sur Docteur Who, s’ouvrant même sur la série et son impact dans de récentes interviews. Avec l’aventure faisant référence au plus grand événement révolutionnaire de la franchise, la guerre du temps, « Time Lord Victorious » pourrait-il être un autre événement de taille blockbuster qui compensera l’absence d’Eccleston dans « The Day of the Doctor? » Pourrons-nous enfin entendre Eccleston dire sa marque de fabrique « Fantastique! » encore? Ce serait… brillant.

Le « Time Lord Victorious » sera probablement une dixième aventure centrée sur le médecin, car le titre fait référence au moment dans « Les eaux de Mars » où le médecin de Tennant devient presque fou de ses pouvoirs divins avant qu’il ne se souvienne de leur coût. Peut-être que l’histoire présentera une version alternative de ces événements, lorsque le dixième docteur deviendra sombre et prendra la présidence de Gallifrey (comme on peut le voir, mal photoshoppé, dans les robes du président de Time Lord sur l’affiche de l’aventure).

« Time Lord Victorious » se déroulera sur 12 semaines à partir de septembre 2020. Il s’agit d’une coentreprise entre Penguin Random House; Magazine Doctor Who; Titan Comics; Escape Hunt; Big Finish Productions; Collectionneur de héros Eaglemoss; Immersif partout; Théorie du labyrinthe; BBC Books; et BBC Audio.

Articles sympas du Web: