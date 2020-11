Doctor Who Revolution of the Daleks Trailer révèle la date de sortie – / Film

Après des mois de taquineries (et un teaser passionnant qui a révélé le retour du personnage préféré des fans, le capitaine Jack Harkness), la BBC a enfin publié la bande-annonce du Docteur Who «Révolution des Daleks» spéciale «festive». Et maintenant, nous savons pourquoi ils ont continué à l’appeler le «spécial festif» – la date de sortie a été révélée pour l’épisode spécial des fêtes, qui sera diffusé le jour de l’an 2021. Ce qui est une longue attente, oui, mais pas aussi longtemps comme l’attente que le Docteur doit endurer lorsqu’il est emprisonné dans une prison intergalactique. Regarder le Docteur Who Bande-annonce «Révolution des Daleks» ci-dessous.

Doctor Who Révolution de la bande-annonce des Daleks

On dirait que nous devrons passer un autre Noël sans le docteur. Mais peut-être devrions-nous être reconnaissants d’avoir de nouveaux Docteur Who en 2021, alors que le tournage de la saison 13 raccourcie a commencé maintenant et pourrait ou non être diffusé sur les ondes l’année prochaine. Cela ne veut pas dire que je ne manquerai toujours pas les traditionnels spéciaux de Noël, mais «Revolution of the Daleks» semble valoir la peine d’attendre.

La bande-annonce s’ouvre sur le docteur (Jodie Whittaker) dans sa combinaison de prison, dans une cellule entourée de dizaines de ses anciens ennemis (je repère au moins un ange pleureur), tandis que le reste de l’équipe TARDIS s’unit au capitaine Jack (John Barrowman), le vieil ami immortel du Docteur et star du spin-off qui fait un retour bienvenu après un camée frustrant dans la saison 12. Et il semble que son rôle dans cet épisode sera plus qu’un caméo, car il vient en aide de la «fam» alors qu’ils défendent la Terre alors que le Docteur est porté disparu, brandissant le vieux blaster sonique que nous l’avons vu utiliser lors de sa toute première apparition il y a plus de dix ans.

Mais leur mission devient beaucoup plus difficile lorsqu’un autre Jack (Chris Noth, qui a joué le méchant Jack Robertson de la saison 12 oubliable) présente une armée de «drones» mortels qui sont en fait – vous l’avez deviné – Daleks, le plus grand ennemi du Docteur. Arborant le design des Daleks de «Resolution», il est probable que le gouvernement britannique met la main sur les schémas extraterrestres et décide de construire sa propre armée. Mais comme nous le savons toujours avec les Daleks et les armées d’invasion tuant des milliers de personnes dans les rues, cela reviendra probablement les mordre.

L’épisode ressemble à un croisement entre l’épisode de la saison 5 «Victory of the Daleks» et les finales d’invasion extraterrestre de l’époque de Russell T. Davies («Doomsday», «Stolen Earth / Journey’s End», vous l’appelez). Cela n’aide pas beaucoup le showrunner Chris ChibnallLe cas de contre la critique selon laquelle son époque est trop fortement inspirée par la course de Davies, mais vous savez quoi, cela fait un moment que la Terre n’a pas été envahie, et cela semble être le genre d’épisode d’action à succès dont nous avons besoin en ce moment. Docteur Who.

Voici le synopsis de «Révolution des Daleks»:

Le capitaine Jack sera sur place pour aider « la famille » alors qu’ils découvrent un plan inquiétant impliquant l’un des ennemis les plus redoutés et les plus dangereux du Docteur, les Daleks. Avec le treizième docteur enfermé dans une prison spatiale, le capitaine Jack pourra-t-il aider à sauver la planète Terre?

Docteur Who «Revolution of the Daleks» est diffusé sur BBC et BBC America 1 janvier 2021.

Articles sympas sur le Web: