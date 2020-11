Doctor Who: Revolution of the Daleks to Air le jour de l’An, la bande-annonce est là

La série 13 est peut-être encore loin (le tournage a recommencé sur huit nouveaux épisodes plus tôt en novembre après une pause forcée de Covid-19), mais il ne reste pas longtemps à attendre. Docteur Who est de retour sur nos écrans. Comme taquiné à la toute fin de la finale de la série 12, «The Timeless Children», l’émission spéciale festive «Revolution of the Daleks» est confirmée pour être diffusée le jour de l’an 2021 sur BBC One. C’est trois années consécutives que la BBC a choisi de voir la nouvelle année avec le docteur.

Révolution de la bande-annonce de Daleks: «Extermination maximale!

Également fraîchement sorti de la BBC, il y a un tas de nouvelles images de la spéciale, mettant en vedette de nouvelles stars invitées rejoignant le déjà confirmé John Barrowman, qui est de retour en tant que capitaine Jack Harkness. Prenez un boucher aux nouvelles photos ci-dessous et vous verrez que Barrowman n’est pas le seul personnage de retour dans la spéciale. Chris Noth, qui a joué le magnat des affaires sans scrupules Jack Robertson dans la série 11 ‘Arachnids in the UK’, est également de retour. «Il est prudent de dire que le docteur et toutes les personnes impliquées ont été moins qu’impressionnés par ses actions douteuses», dit le communiqué de presse, mais «les téléspectateurs devront attendre et voir exactement ce qui le ramène cette fois…»