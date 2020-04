Doctor Who Multi-Platform Event Time Lord Victorious Set pour l’automne 2020

Comme si les rewatches mondiales, les tweets en direct et le contenu original publié autour de leurs épisodes préférés n’étaient pas suffisants, Docteur Who Les fans ont été informés lundi que les studios de la BBC lanceront l’histoire multiplateforme « Time Lord Victorious » plus tard cette année. L’expérience immersive massive commencera en septembre 2020 et se déroulera sur une période de 12 semaines (se terminant en janvier 2021), avec les partenaires Penguin Random House, Doctor Who Magazine, Titan Comics, Escape Hunt, Big Finish Productions, Eaglemoss Hero Collector, Immersive Everywhere, Maze Theory, BBC Books et BBC Audio, contribuant à une histoire épique massive des Time Lords.

Situé dans les temps sombres au début de l’univers, même lorsque les Eternels étaient jeunes, « Time Lord Victorious » suit plusieurs médecins à travers l’espace et le temps alors qu’ils défendent leur planète d’origine d’une course terrible. Présenté comme une histoire pas comme les autres, le projet mettra en vedette les huitième, neuvième et dixième docteurs, ainsi que la compagne Rose Tyler et des monstres dont les Daleks et les Ood. Pour une liste complète des chapitres et des expériences en jeu ainsi qu’une chronologie mise à jour, assurez-vous de consulter DoctorWho.TV pour tous les détails.

« Les détenteurs de licence Doctor Who des studios de la BBC se sont réunis pour raconter une épopée incroyable – pleine de monstres, de plaisir et de cœur. Tous les éléments de l’histoire s’unissent en un patchwork puissant qui s’étend d’une extrémité à l’autre de l’univers. à révéler, mais l’enthousiasme et les idées des titulaires de licence sont à couper le souffle. Ça va être tellement amusant. « – James Goss, producteur

Les téléspectateurs familiers avec la fin du dixième docteur (David tennant) run sont très familiers avec le titre « Time Lord Victorious » car c’était le titre que le Docteur s’est accordé dans les « eaux de Mars » en 2009. Rage contre sa fin inévitable en décrivant que son statut de « dernier survivant » Time Lord et en se donnant le droit de refaire les lois du temps, le docteur a brisé un point fixe dans le temps en sauvant trois personnes qui n’étaient pas simplement censées mourir . Ils devaient mourir, entraînant la survivante Adelaide Brooke (Lindsay Duncan) se suicider pour tenter de remettre les choses en ordre. Face à la tragédie et à l’arrogance égoïste de ses actions, le Docteur reprit ses esprits et mit fin à son bref règne de «Time Lord Victorious».

