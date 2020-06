Doctor Who Minisode The Best of Days affirme que Black Lives Matter – / Film

L’une des plus grandes tragédies de Docteur Who saison 10 – en plus d’être notre dernière saison avec Peter Capaldi et pour les fins alarmantes et tristes de nos personnages principaux – c’est que nous n’avons eu qu’une seule saison avec l’équipe de rêve TARDIS qui était Capaldi, Pearl Mackie, et Matt Lucas. Ensemble, ce trio était l’un des ensembles les plus sous-estimés de la modernité Qui, et c’est toujours dommage que nous n’ayons eu que 12 épisodes avec eux. Mais dans la dernière spéciale Docteur Who minisode sorti dans le cadre du contenu de verrouillage de la série, ancien showrunner Steven Moffat nous donne une chance de revoir Bill Potts de Mackie et Nardole de Lucas de nouveau ensemble – en quelque sorte.

Le minisode, intitulé «The Best of Days», est un échange de messages entre Bill et Nardole après les événements de la finale de la saison 10 The Doctor Falls, car ils se donnent mutuellement des mises à jour sur leurs situations respectives, qui sont toutes deux un peu sinistres. Nardole est coincé dans un vaisseau spatial en orbite autour d’un trou noir qui est lentement dépassé par Cybermen, bien sûr, mais Bill est maintenant de retour sur Terre au milieu d’une pandémie et d’un mouvement mondial contre la brutalité policière. Mais dans la courte et douce histoire réconfortante, qui sera apparemment la dernière fois que Moffat écrit pour Docteur Who, le duo essaie de voir le bon côté des choses.

Doctor Who Minisode: le meilleur des jours

Les choses n’allaient pas si bien pour Nardole à la fin de la finale de la saison 10, «The Doctor Falls». Dans une démonstration inattendue de sacrifice, le compagnon extraterrestre du Douzième Docteur de Capaldi est resté avec les humains qui étaient lentement envahis par une armée de Cybermen sur un vaisseau spatial en orbite autour d’un trou noir. Mais dans le minisode écrit par Moffat «The Best of Days», Nardole maintient un échange de messages optimiste avec Bill, qui est de retour sur Terre après avoir fait «une pause» avec Heather, la déesse immortelle. Mais ce retour sur Terre ne semble pas si bien non plus pour Bill, qui est maintenant coincé à l’intérieur pendant une pandémie mondiale. Mais elle s’est aventurée pour une série de «marches», révèle Bill, faisant référence aux manifestations de Black Lives Matter qui ont balayé le monde à la suite du meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis.

« La raison pour laquelle nous marchions n’est pas du tout une bonne nouvelle », dit Bill avec hésitation. « Il s’avère que tous les Cyberman n’ont pas de poignées sur la tête, disons-le simplement de cette façon. » Mais Bill espère que les manifestations mondiales sont un signe de changement à venir, poursuivant:

«Beaucoup de gens très en colère, avec une très, très bonne raison d’être en colère, ont gardé leurs distances et gardé leur calme. Au moins où j’étais, tout le monde se souvenait d’être gentil. Cela n’a pas toujours fonctionné de cette façon, ce qui est compréhensible. Il y a des choses que vous ne semblez jamais pouvoir échapper, peu importe vos efforts. Mais salut! Peut-être cette fois. Je sais pas, cette fois, c’est… différent. J’ai de l’espoir. »

Bien que Bill ne mentionne jamais le Black Lives Matter ou le mouvement de lutte contre la violence policière, il est clair que c’est à cela qu’elle fait référence. C’est une merveilleuse démonstration de soutien de Moffat, qui a suscité de nombreuses critiques pour le manque de diversité et de thèmes progressifs dans sa course, et de merveilleuses performances de Mackie et Lucas, qui retombent dans leurs rôles. Associé à Murray GoldC’est une belle partition, cette courte histoire audio me rend plus nostalgique de la saison 10 et même de l’ère de Moffat que jamais. Mais ce sera probablement la dernière fois que Moffat fera un retour au Qui-nivers, comme l’a confirmé l’ancien showrunner sur Instagram, «CECI – enfin… c’est… IL! Coup! Kerpow! Je sors d’ici! Donc, avec cela à l’esprit, je peux simplement dire… le titre est tout à fait parfait. »

Au moins, nous pourrions profiter de ce retour doux-amer, pendant un petit moment.

