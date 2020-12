Doctor Who: l’anomalie étrange du «  spécial de Noël  » de 1965

Terry Nation écrirait l’épisode, bien que Dennis Spooner ait suggéré de le baser sur le drame policier contemporain Voitures Z (la Voitures Z l’équipe de production a refusé d’être impliqué, même au point de refuser de prêter Docteur Who leur ensemble). L’épisode s’est terminé dans un poste de police de Liverpool le jour de Noël, puis sur un film se déroulant dans l’ère silencieuse, avant que le docteur ne se souvienne que c’était le jour de Noël au poste de police et brise le quatrième mur, regardant la caméra et disant « Incidemment , un joyeux Noël à tous chez vous!

Ceci est, comme décrit, un détour nécessaire de l’histoire principale. Le premier épisode a été nommé à juste titre «The Nightmare Begins», et une production torride s’en est suivie. En raison du comportement de William Hartnell, les habilleurs se sont mis en grève et les scripts sont venus en sous-fifre (Spooner a déclaré qu’il devait réécrire des parties importantes des scripts de Nation, y compris la suppression d’une section où le docteur a inventé le gag Custard Pie in the Face, mais alors que la documentation suggère il y avait des problèmes que Spooner exagérait également). Le nouveau compagnon, Katarina, a été tué dans l’épisode 4 car il a été décidé que le personnage ne fonctionnait pas, et la nouvelle équipe de production a décidé que son remplacement dans l’histoire n’était pas ce qu’ils voulaient pour l’avenir, alors ce personnage a également été tué. . Le designer en chef de la BBC a envoyé une note à John Wiles décrivant le tournage comme un désastre, le réalisateur Douglas Camfield étant trop occupé pour rencontrer l’équipe de conception pendant plus de cinq minutes.

L’intrigue concerne la tentative des Daleks de déployer une super-arme, le Time Destructor, conduisant le Docteur et ses amis à fuir les Daleks et leurs alliés avec le composant principal du Destructor. Le premier compagnon est mort et le remplacement de Katarina était Sara Kingdom, une agent de sécurité spatiale qui a tué son propre frère (joué par le futur acteur de brigadier Nicholas Courtney) avant de mourir également à la fin de l’histoire. «Le plan directeur de Dalek» est trop long mais a de superbes scènes, un véritable pathétique, et à partir des images existantes, Camfield en a clairement dirigé l’enfer.

Ainsi, comme avec «The Chase», les éléments comiques de l’épisode du milieu peuvent sembler incroyablement incongrus lorsque vous n’êtes pas au courant du contexte du jour de Noël. De plus, sans ambages, malgré le fait que Terry Nation ait été un auteur de comédie et que Dennis Spooner a livré des épisodes hilarants de Raie, ce n’est pas le meilleur exemple de bande dessinée Docteur Who les années 60 ont produit (qui est, bien sûr, l’histoire juste avant celle-ci, «The Myth Makers»).

Vraisemblablement, l’équipe de production a pensé que les épisodes de comédie de Terry Nation étaient assez amusants, car c’est le deuxième qu’il écrit, et le premier pendant ‘The Chase‘ a une séquence où les Daleks arrivent sur le Marie Celeste et tout le monde à bord s’enfuit dans la mer dans la terreur pour se noyer, y compris une femme tenant un bébé. Cela rend le premier épisode de Concombre ressemble à un exercice de retenue tonale par comparaison.