Doctor Who: ce que chaque acteur apporte au rôle du maître

Les masques du maître

Le personnage est revenu dans « The Deadly Assassin » en 1976. Delgado étant décédé et l’écrivain / scénariste Robert Holmes envisage de partir Docteur Who, il a écrit un Master qui pourrait facilement être écrit par la prochaine équipe de production: une créature squelettique, née du pragmatisme, avec des projets ambitieux et rien pour cacher son sadisme. Ce Maître détruirait Gallifrey et des centaines d’autres planètes pour tromper la Mort, qu’il évoque en apparence.

Il était prévu que le maître soit le méchant de la dernière histoire de Holmes, «Les serres de Weng-Chieng», plaçant directement le personnage sur le territoire de Jack l’Éventreur. Cette version du personnage était donc vicieuse, et ce que Peter Pratt fait ressortir, c’est l’amertume. Travaillant derrière un masque, la voix et le langage corporel de Pratt sont à leur meilleur lorsque le Maître opère à partir de l’ombre, les chuchotements tendus d’un mourant déterminé à se venger. La Relation n’est plus ludique, c’est sadique.

Le maître de Geoffrey Beevers dans « Le gardien de Traken » est dans un autre état de transition émacié, jouant un rôle joué par un personnage original dans les versions précédentes. La performance de Beevers rappelle Ian McDiarmid dans le rôle de Grandad Palpatine: clairement indigne de confiance mais en même temps extrêmement convaincante.

Le Master devient une punchline

Anthony Ainley – qui succède à Beevers dans «The Keeper of Traken» – s’est clairement amusé à jouer le Master. Fans de jeux informatiques Destin des médecins peut se rappeler à quel point l’enthousiasme d’Ainley pour le rôle pouvait être contagieux. Visuellement, son maître rappelle Delgado, mais il a rarement le même équilibre. Franchement, il y a moins de dignité dans le personnage. La façade gloussante et lisse masque le désespoir, pas la colère. Les bizarreries et les erreurs régulières commises par Delgado’s Master sont désormais écrites et interprétées. Il y a plus qu’un soupçon d’Alan Partridge alors que le Maître gratte une série de plans à faibles enjeux mal conçus, rebondissant d’une manière ou d’une autre. Il devient une punchline, une doublure, avant d’être à nouveau réduit à une simple survie. Sur un plan purement camp, Ainley est génial et mémorable, mais son incarnation se déroule devant nous sans logique explicite.

Eric Roberts est beaucoup plus simple à gérer. Pour la majeure partie du téléfilm de 1996, son maître est écrit en tant que Roger Delgado américanisé et puis, vers la fin, nous avons à la fois le camp et le désespoir d’Ainley. Roberts n’est peut-être pas l’acteur le plus investi pour jouer le rôle, mais il s’amuse toujours avec lui, jouant le personnage plus grand et plus large qu’il ne l’avait jamais été (et, nous pensions en 1996, aussi grand qu’il ne l’aurait jamais été).

Partager : Tweet