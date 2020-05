DOCTOR APHRA # 1 débutera numériquement le 4 mai, 3 semaines avant l’impression

Crédit: Marvel Comics / Lucasfilm



Marvel Comics ‘ Star Wars: Docteur Aphra # 1, le lancement de la nouvelle série en cours du personnage, débutera numériquement le lundi 4 mai, autrement connu sous le nom de « 4 mai » ou « Star Wars Day » pour les fans.

Comme vient de l’annoncer vendredi l’éditeur, cela signifie que le problème fera ses débuts sous forme numérique 23 jours avant son arrivée dans les boutiques de bandes dessinées (via la distribution rétablie de Diamond Comic Distributors) le mercredi 27 mai.

Écrit par Alyssa Wong avec l’art de Marika Cresta, « la série équipe le docteur Aphra d’un nouvel équipage et d’une nouvelle mission dans le sillage de Star Wars: L’Empire contre-attaque« , lit la description officielle de Marvel. » Avec la Rebel Alliance en fuite après leur défaite à la bataille de Hoth, il n’a jamais été plus dangereux pour les hors-la-loi, les scélérats et l’archéologue errant errant de se frayer un chemin dans la galaxie. Mais après une série de malchances et d’évasions imminentes, le docteur Aphra a gardé un profil bas – les emplois sont rares et les crédits sont plus rares. Mais la promesse du score de toute une vie est tout simplement trop bonne pour qu’elle la laisse passer. «

Lorsque le problème arrivera dans les magasins de bandes dessinées plus tard en mai, Marvel encourage les lecteurs à « contacter votre bande dessinée locale pour obtenir des informations sur leurs politiques commerciales actuelles afin d’observer la distanciation sociale ou d’autres services qu’ils peuvent offrir, y compris la tenue ou la création de listes de tirage, la sélection en bordure de rue – ups, livraisons spéciales et autres options pour accueillir. »

Par coïncidence (ou peut-être pas), c’est la deuxième fois Docteur Aphra # 1 a été annoncé pour ses débuts numériques avant impression.

Fin mars StarWars.com a annoncé que la série ferait ses débuts le 1er avril en tant qu’exclusivité numérique, le même jour, Diamond a suspendu ses opérations, ce que Marvel Comics a déclaré plus tard à Newsarama inexact.

Bien sûr, la série n’a pas été lancée numériquement le 1er avril, mais la première partie numérique semble maintenant se réaliser.

Quoi qu’il en soit, consultez un aperçu du docteur Aphra # 1 ici.