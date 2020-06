«Do The Right Thing» de Spike Lee gratuit à diffuser sur plusieurs plates-formes

Le film de 1989 avec Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee, Giancarlo Esposito, John Turturro et Joie Lee, sera offert en location gratuite jusqu’au 29 juin.



En annonçant sa dernière sélection Movie Club, l’American Film Institute a emballé un peu plus de nouvelles. L’organisation s’associe à Universal Pictures pour offrir la location gratuite de Spike Lee’s Faire la bonne chose et mettra en vedette le cinéaste en conversation jeudi.

La sortie de 1989 Faire la bonne chose est la sélection AFI Movie Club pour aujourd’hui et sera disponible gratuitement sur Amazon, Apple, Charter, Comcast, Cox, Dish, DirecTV, FandangoNOW, Google, Microsoft, Redbox, Sony, Verizon, Vudu et autres du 22 au 29 juin. La conversation en direct de Lee est prévue pour le 25 juin à 17 h. PST (20 h HNE) sur la chaîne YouTube AFI.

«La portée mondiale d’AFI Movie Club a inspiré la nécessité de discussions plus réfléchies sur les films qui ont façonné notre culture», a déclaré Bob Gazzale, président et chef de la direction. « Faire la bonne chose est un classique intemporel et opportun, et Spike Lee a toujours prouvé qu’il était la voix du changement dont nous avons besoin plus que jamais. Nous tenons à remercier nos partenaires d’Universal pour leur soutien essentiel dans l’éducation et l’inspiration des publics du monde entier. »

Son film a été nominé pour deux Oscars, y compris la meilleure nomination de scénario original pour Lee. Il est classé par AFI comme l’un des 100 plus grands films de tous les temps.