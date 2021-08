Demain nous appartient, Ici tout commence, Plus belle la vie et Un Si Grand Soleil : pourquoi un tel succès des séries quotidiennes ?

Des millions de téléspectateurs français sont tous les jours scotchés devant leur télévision à l’heure de diffusions des feuilletons quotidiens, et cela, en général en début de soirée. De plus, avec l’arrivée des nouveaux titres que proposent les différentes chaines de télé, ce genre de série appelée « soap » commence à attirer un public de plus en plus jeune. Et depuis quelques années, quatre feuilletons français, que vous connaissez déjà surement, ont réussi à faire un carton auprès du public. Il s’agit de « Plus belle la vie » de France 3, « Demain nous appartient » et « Ici tout commence » de TF1 ainsi que le titre de France 2 « Un Si Grand Soleil ». En raison de ce grand succès, nous avons donc décidé de parler de cet incroyable engouement des téléspectateurs français pour ces quatre soaps à la française.

Les quatre séries quotidiennes ont enregistré d’incroyables audiences

Eh oui, avec les nombreux téléspectateurs réunis chaque jour, du lundi au vendredi et en début de soirée, il est tout à fait normal que les chaines proposant ce genre de série arrivent à enregistrer d’incroyables taux d’audiences. Et ces quatre titres, « Plus belle la vie », « Demain nous appartient », « Ici tout commence » et « Un Si Grand Soleil » ont déjà battu les records.

Même si ces feuilletons racontent chacun une histoire différente, ils ont beaucoup de points communs et c’est là que se trouve la clé de leur succès. Que ce soit l’intrigue, les différents personnages tout aussi attachants les uns que les autres, les invités de marque qui y font quelques apparitions, le fait d’aborder des thématiques d’actualités et tant d’autres choses encore, tout est fait pour séduire les téléspectateurs et la fameuse ménagère de moins de 50 ans.

De plus, ces séries mélangent la comédie, le drame, le suspense et même le genre policier, de quoi rendre accro un large public. Grâce à cette combinaison, « Plus belle la vie » de France 3 attire en moyenne plus de 2 millions de téléspectateurs par épisode soit aux environs de 13 % de part de marché. Du côté de TF1, la chaine diffusant quotidiennement deux feuilletons, elle attire au moins 3,5 millions de téléspectateurs avec « Demain nous appartient » et environ 3,7 millions chaque soir avec « Ici tout commence » voire jusqu’à 4,5 millions pour certains épisodes très attendus. Quant à la série quotidienne de France 2 « Un Si Grand Soleil », elle réussit à attirer en moyenne plus de 3 millions de téléspectateurs à chaque diffusion. Évidemment, ces chiffres sont en constante évolution, mais c’est juste pour vous montrer à quel point ces feuilletons sont si populaires.

De quoi ces séries parlent-elles ?

Plus belle la vie (depuis le 30 août 2004 / drame, soap)

Il s’agit d’une création d’Olivier Szulzynger, Georges Desmouceaux, Magaly Richard-Serrano et de Bénedicte Achard, comptant actuellement 176 saisons et 4381 épisodes.

Ce feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » nous emmène découvrir jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral. On y suit la vie personnelle des habitants, leurs joies, les différents problèmes du quotidien, l’évolution des relations amoureuses et amicales ainsi que des intrigues policières.

« Les gens ont l’impression qu’on a tourné le matin et livré le soir même l’épisode », a même indiqué Cécilia Hornus, qui joue Blanche Marci. Et Éléonore Sarrazin, alias Sabrina, la serveuse du Mistral a également ajouté : « Ils ont l’impression de vivre avec nous. Quand ils nous croisent dans la rue, parfois, ils vont nous appeler par les prénoms de nos personnages ! »

Demain nous appartient (depuis le 17 juillet 2017 / drame, thriller)

Il s’agit d’une création de Frédéric Chansel, Laure de Colbert et de Nicolas Durand-Zouky, comptant actuellement 5 saisons et 1002 épisodes.

Dans cette série, TF1 nous emmène suivre le quotidien des familles Delcourt, Vallorta, Lazzari, Beddiar, et Moreno dans le Sud de la France à Sète (Hérault). La vie des habitants est ainsi rythmée par les rivalités familiales, les histoires d’amour compliquées, les secrets, les trahisons, mais aussi des intrigues d’enquêtes policières. Dans ce feuilleton, on a également droit à des thématiques sociétales comme les violences conjugales, les mères adolescentes, la communauté LGBT+ et même les familles recomposées.

Ici tout commence (depuis le 2 novembre 2020 / soap)

La série a été créée par Coline Assous, Eric Fuhrer, Othman Mahfoud et compte actuellement 1 saison de 1 de 215 épisodes.

Il s’agit d’un feuilleton très récent, dérivé de “Demain nous appartient”, qui a très vite rencontré un énorme succès auprès du public. « Ici tout commence » nous embarque pour un voyage au sein de l’institut Auguste Armand, une des meilleures écoles de cuisine de France. Étant gérées par une équipe de professionnels talentueux et reconnus, l’excellence, la rigueur et la discipline sont les maitres mots de l’établissement. Et même si les élèves sont là pour devenir les futurs chefs étoilés de la gastronomie française, ils doivent également y affronter les différentes difficultés de la vie. Entre les histoires d’amour compliquées, les rivalités et les trahisons, les élèves de cette prestigieuse école vont devoir tout donner pour ne pas perdre de vue leur objectif.

Un Si Grand Soleil (depuis le 27 août 2018 / drame, soap)

Créé par Olivier Szulzynger, Eline Le Fur et Cristina Arellano, le feuilleton de France 2 compte actuellement 3 saisons et 720 épisodes.

« Un Si Grand Soleil » suit l’histoire de Claire, une jeune mère qui a décidé, après dix-sept ans d’absence, de revenir dans sa ville natale à Montpellier pour la faire découvrir à son fils, Théo. Cependant, juste quelques heures après son arrivée, elle se retrouve en garde à vue pour le meurtre d’un ami d’enfance. Afin de prouver son innocence, Claire doit fouiller dans son passé, notamment la partie de la mort d’Angèle, sa sœur. Elle doit aussi affronter pour cela, Manu, l’enquêteur chargé de l’affaire ainsi que Julien, son grand amour de jeunesse qui a déjà fondé une famille de son côté.

Voilà donc ce qu’il faut savoir sur le succès de ces quatre séries quotidiennes, maintenant que vous savez tout, rendez-vous chaque soir du lundi au vendredi pour découvrir les nouveaux épisodes de « Plus belle la vie » sur France 3, « Un Si Grand Soleil » sur France 2, « Demain nous appartient » et « Ici tout commence » sur TF1.