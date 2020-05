DLC Hunting Grounds ajoutant Arnold Schwarzenegger en néerlandais / film

Prédateur: terrains de chasse a récemment ramené la franchise cinématographique dans le monde du jeu vidéo avec un jeu de tir à la première personne qui vous permet de faire partie d’une équipe de soldats dans diverses missions dans la jungle ou d’un prédateur qui tue les soldats un par un. Maintenant que le jeu est sorti depuis un petit moment, du contenu téléchargeable est en route, et le premier contenu bonus téléchargeable pour le jeu sera très excitant pour les fans de l’original Prédateur, car cela ramène Arnold Schwarzenegger comme néerlandais. Il y a même toute une histoire sur sa situation depuis 1987.

Le blog officiel PlayStation a annoncé la prochaine Prédateur: terrains de chasse DLC aujourd’hui avec ce calendrier:

Voici ce que dit le post sur le retour du personnage qui a battu un Prédateur tout seul:

« Pour faire de Predator: Hunting Grounds le jeu que nous imaginions, il devait inclure l’histoire de Dutch et le ramener dans l’univers. Pour ce faire, nous avons créé deux éléments différents pour la communauté. La première est une mise à jour gratuite, disponible pour tous les joueurs propriétaires du jeu. Les joueurs pourront apprendre où le néerlandais a été pendant toutes ces années et entendre son histoire avec ses propres mots à travers une série de cassettes vocales que vous gagnez en progressant. »

Quant à la deuxième mise à jour, ce DLC sera malheureusement payé et coûtera de l’argent réel, ce qui pourrait nuire au jeu au fil du temps. Mais cela permettra de jouer en tant que Néerlandais barbu âgé, exprimé par nul autre qu’Arnold Schwarzenegger.

En plus de pouvoir jouer en néerlandais, vous aurez également accès au fusil « Hammerhead » QR5 et au couteau néerlandais. Pour ceux qui ne paient pas pour le deuxième pack DLC, le couteau sera gratuit pour tous les joueurs en juin, alors restez.

Ce n’est que le début du contenu téléchargeable pour Prédateur: terrains de chasse. Apparemment, il y a plus de packs de personnages thématiques en cours de route, peut-être avec plus de personnages du film original, ou peut-être des suites et des retombées comme Les prédateurs et Le prédateur (espérons-le pas Alien vs Predator la franchise). Très probablement, nous finirons également par voir différents prédateurs au fil des ans.

La première Prédateur: terrains de chasse Les packs DLC seront disponibles à partir de 26 mai 2020.

