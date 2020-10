Djokovic marque l’adolescent italien Jannik Sinner comme numéro un potentiel – Tennis

Novak Djokovic estime que l’adolescent italien Jannik Sinner mène le peloton des joueurs de « Next Gen » avec le potentiel de devenir un futur numéro un mondial, a déclaré le Serbe après tout, mais en assurant son premier classement de fin d’année avec une victoire à Vienne mercredi.

Djokovic a sauvé quatre points de set dans le premier match contre la Croatie Borna Coric pour gagner 7-6 (11) 6-3 pour atteindre le troisième tour de l’Erste Bank Open dans la capitale autrichienne. Cette victoire signifiait que le vainqueur à 17 reprises du Grand Chelem ne pouvait être empêché d’égaliser le record de Pete Sampras en tant que n ° 1 de fin d’année pour la sixième fois si Rafael Nadal accepte un wild card en compétition à Sofia le mois prochain.

Sinner, âgé de 19 ans, a remporté les finales ATP Next Gen en 2019 et se trouve actuellement au 43e rang en carrière, après avoir atteint son premier quart de finale du Grand Chelem à Roland-Garros ce mois-ci.

« Je vois vraiment beaucoup de qualité chez les jeunes joueurs », a déclaré Djokovic. «(Sinner) possède définitivement un jeu puissant et de grande qualité, et on peut dire qu’il a le potentiel pour être un des meilleurs joueurs du monde. Sinner est définitivement, je dirais, le leader des gars plus jeunes que (Alexander) Zverev et (Stefanos) Tsitsipas, qui, je pense, d’après l’opinion de nombreux experts, le prochain meilleur joueur.

L’Allemand Zverev, âgé de 23 ans, a atteint la finale de l’US Open à New York et a un an de plus que le Grec Tsitsipas et a remporté les deux éditions précédentes des finales ATP de fin de saison, le plus grand événement de tennis masculin en dehors des Slams.

Djokovic a estimé que le duo était déjà établi et aurait besoin de maintenir ses performances pendant une période pour se hisser au premier rang.

«Beaucoup de choses doivent être réunies dans la carrière et la vie d’un joueur de tennis pour qu’il puisse trouver le meilleur de lui-même, maximiser son potentiel et s’épanouir chaque année. Et de supporter, car je pense que vous avez une bien meilleure chance d’avoir un grand Grand Chelem ou une belle saison. Mais pouvez-vous endurer trois, quatre, cinq, 10 ans? Quinze ans? » Dit Djokovic.

