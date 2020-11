Djokovic exhorte le gouvernement à «  soutenir  » les joueurs lors des préparatifs de l’Open d’Australie – Tennis

Le numéro un mondial Novak Djokovic a appelé les autorités à permettre aux joueurs de concourir avant l’Open d’Australie tout en entamant leur période de quarantaine obligatoire.

Le début de la saison 2021 reste dans les limbes, les officiels refusant d’approuver les projets de Tennis Australia visant à ce que les joueurs arrivent à la mi-décembre et soient libres de participer à la Coupe ATP et à d’autres événements avant le premier Grand Chelem de l’année.

L’Australie est effectivement fermée aux non-résidents en raison des protocoles Covid-19 et les arrivées internationales doivent passer deux semaines en quarantaine avant de pouvoir se déplacer librement.

Le Serbe Djokovic a déclaré qu’il ferait tout ce qui était nécessaire pour jouer à l’Open d’Australie, mais espérait que le gouvernement pourrait également être accommodant.

« J’espère qu’il y aura un soutien et une compréhension de la part des gouvernements victorien et australien pour les joueurs et pour Tennis Australia et qu’ils permettront aux joueurs de participer à la deuxième semaine de quarantaine », a-t-il déclaré aux journalistes lors de la finale de l’ATP mercredi. .

«Je veux dire, j’espère que cela vous aidera énormément avec le calendrier et tout, et vous ne perdrez pas alors une semaine.

«Vous pourrez avoir au moins un tournoi ou deux avant l’Open d’Australie, ce qui est important pour la majorité des joueurs.

« Ne pas avoir de match officiel avant l’Open d’Australie, avant un Grand Chelem, c’est une chose énorme. »

Le premier ministre de l’État de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré mercredi qu’il était confiant que l’Open d’Australie se déroulerait à Melbourne Park, mais a refusé de confirmer le calendrier de Tennis Australia pour le Grand Chelem du 18 au 31 janvier et d’autres événements en préparation, y compris la Coupe ATP en équipe. .

Djokovic a mené la Serbie à la victoire lors de la première Coupe ATP de 15 millions de dollars en janvier dernier et espère défendre le titre.

Le finaliste de l’US Open, Alex Zverev, numéro sept mondial, a déclaré que les joueurs devraient au moins pouvoir s’entraîner pendant la quarantaine.

« Parce que si nous ne pouvons même pas nous entraîner pendant 14 jours et que nous devons aller jouer l’Open d’Australie, c’est une loterie », a déclaré l’Allemand.

« Vous pouvez essentiellement lancer une pièce qui gagne. »

Le meilleur joueur de double Bruno Soares, membre du Conseil des joueurs de l’ATP, a déclaré qu’il comprenait que l’Australie pourrait ne pas vouloir que des «étrangers» mettent en danger la situation sanitaire étant donné que le pays avait en grande partie éradiqué Covid-19.

«Je pense que nous devons être patients. C’est une période de folie », a déclaré le Brésilien.

Partager : Tweet