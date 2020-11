Djokovic et Nadal envoyés emballer par Thiem et Medvedev – Tennis

in

Le rêve de Rafa Nadal d’un premier titre ATP Finals et la quête de Novak Djokovic d’un sixième record ont disparu lors des défaites de Daniil Medvedev et Dominic Thiem lors de deux demi-finales sismiques samedi.

Alors que le rideau tombe sur les 12 ans de Londres en tant qu’hôte de la prestigieuse fin de saison de l’ATP Tour, il aurait été approprié que Nadal et Djokovic s’affrontent pour la 57e fois de leur brillante carrière.

Mais les temps changent, du moins il semble, et Medvedev et Thiem n’avaient pas lu le script.

Nadal, à la recherche du pot majeur manquant dans sa vaste collection d’argenterie, a dû voir la porte s’ouvrir lorsque Thiem a produit une riposte stupéfiante pour battre Djokovic 7-5 6-7 (10) 7-6 (5) dans un concours classique durant près de trois heures.

Il avait battu Medvedev à chacune de leurs trois rencontres, dont une mémorable finale de l’US Open l’année dernière.

On aurait dit qu’il avait épuisé la boîte de trucs du rusé russe quand il a servi pour le match à 5-4 dans le deuxième set, mais Medvedev, 10 ans son junior à 24 ans, est revenu en force pour gagner 3-6 7-6 (4) 6 -3.

Quoi qu’il arrive dimanche, cela signifiera un cinquième vainqueur consécutif pour la première fois du tournoi.

«À 5-4 dans le deuxième set, j’ai décidé de changer quelques petites choses et de commencer à faire des choses un peu plus. J’ai dû changer et cela a très bien fonctionné », a déclaré Medvedev, qui était à 100% en jeu de groupe, avec notamment une victoire sur Djokovic.

Pour remettre en perspective la victoire du numéro quatre mondial Medvedev, Nadal avait triomphé lors des 71 derniers matches où il avait remporté le premier set.

Medvedev semblait le vainqueur le plus probable alors qu’il participait à ses matchs de service dans le premier set pendant que Nadal travaillait.

Mais l’Espagnol a bondi alors que Medvedev a subi un plongeon momentané à 3-4 et soudainement, il a été mis au bon.

Sans se décourager, Medvedev a continué à marteler et Nadal a plongé au début du deuxième set, abandonnant le service avec une double faute. Medvedev a gaspillé un point pour une avance de 5-1 et a payé le prix alors que Nadal se repliait pour se tenir au bord de la victoire.

AVANT-MAIN FLUKEY

Medvedev est tombé amoureux, cependant, et l’ensemble est passé à un bris d’égalité. Un vainqueur du coup droit de Flukey a aidé Medvedev à prendre une avance de 5-3 et il est resté calme pour le prendre.

Nadal a ralenti sous le barrage implacable du troisième, mais c’était quand même une surprise de le voir disparaître à la fin, perdant les trois derniers matchs alors que Medvedev rentrait chez lui.

Plus tôt dans l’arène vide, Thiem, âgé de 27 ans, a vu quatre balles de match disparaître au jeu décisif du deuxième set contre Djokovic, dont une avec une double faute nerveuse, et il semblait qu’il paierait un lourd tribut.

Djokovic, qui est un de moins que le record de titres de Roger Federer lors de la finale de l’ATP, menait 4-0 dans le bris d’égalité décisif.

Mais le champion de l’US Open Thiem a déclenché une contre-attaque étonnante pour ramener six points, atteignant la balle de match avec un revers déchirant en crosscourt.

Djokovic a sauvé une cinquième balle de match, mais a ensuite lancé un coup droit défensif long.

« Ce qu’il a fait de 0-4 au tie-break était irréel », a déclaré Djokovic, qui a remporté le titre à Londres de 2012-15, aux journalistes. « Il a juste écrasé le ballon et tout est entré. Que pouvez-vous faire? »

Thiem, qui a remporté sa 300e victoire en carrière sur le Tour, est désormais établi comme une force majeure et tentera de faire mieux que l’an dernier lorsqu’il a perdu contre Stefanos Tsitsipas en finale.

«De 0-4 au bris d’égalité du troisième set, je suis allé pour chaque coup et chaque coup est rentré. C’était incroyable», a-t-il déclaré.

