Djokovic dit qu’il n’y a pas de pression alors qu’il enchérit pour la sixième couronne ATP Finals – Tennis

Novak Djokovic a déclaré que sceller le classement mondial du tennis masculin de fin d’année avait allégé une partie de la pression sur lui alors qu’il se dirige vers la finale de l’ATP et cherchera à terminer sa saison en beauté.

Le joueur de 33 ans souhaite remporter une sixième couronne dans le tournoi de fin de saison pour égaler Roger Federer et affrontera l’Argentin Diego Schwartzman lors de son ouverture lundi.

« Entrer dans le tournoi en sachant que j’ai déjà décroché le numéro un de fin d’année libère une partie de la pression, mais en même temps cela ne change pas ce que j’espère accomplir dans ce tournoi et pourquoi je suis ici », a déclaré Djokovic aux journalistes. .

«Je veux vraiment gagner chaque match que je peux jouer et essayer de mettre la main sur le trophée … Je veux ce trophée autant que quiconque ici.

«J’espère vraiment pouvoir terminer la saison de la meilleure façon possible et le succès que j’ai eu auparavant ici au cours des 10 dernières années m’aide à me sentir plus à l’aise et plus confiante dans ma peau.

Nadal, deuxième, qui rencontre le Russe Andrey Rublev dimanche, espère décrocher son premier titre de la finale ATP sur les courts durs de l’O2 Arena de Londres.

«Je ne sais pas à quel point je suis proche de la préparation parfaite. J’ai essayé de me battre dur à chaque match à Bercy », a déclaré Nadal vendredi à propos de sa demi-finale au Masters de Paris la semaine dernière.

«Cela m’a mis dans une position où j’ai déjà joué quatre matches sur cette surface et j’espère que cela peut m’aider ici, mais il me reste deux jours pour m’entraîner.

«J’espère être prêt à accepter le défi de jouer contre des adversaires aussi difficiles que Rublev.»

