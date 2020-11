DJI Mini 2: maintenant avec zoom 4x et 4K, ainsi que plus d’actualités technologiques que vous devez savoir aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du jeudi 5 novembre 2020

1. Meilleur nouveau drone: le DJI Mini 2 recommence

Le nouveau DJI Mini 2 a volé la couronne en tant que meilleur drone que vous pouvez acheter pour moins de 500 $… à DJI lui-même, me dit Jonathan Feist sur DroneRush.com. Il le saurait, il en a déjà un.

Le nouveau drone qui vient d’être annoncé a eu quelques fuites à l’avance, mais nous savons maintenant qu’il s’agit du successeur parfait du DJI Mavic Mini, restant un drone de moins de 250 grammes pour ces raisons de la FAA (c’est-à-dire que vous n’avez pas besoin d’enregistrer le Mini 2 avec la FAA avant de voler) et à un prix avantageux. De plus, il vole 150% plus loin et filme maintenant en 4K.

Les détails rapides:

Alors qu’à l’extérieur, le Mini 2 a la même apparence, les composants internes sont beaucoup améliorés.

Il est important de noter que la caméra est une mise à niveau clé: le nouveau capteur 1 / 2,3 pouces produit des images fixes de 12 MP et une vidéo 4K à 30 ips et un débit de données de 100 Mbps.

L’une des meilleures mises à jour est également le zoom sans perte

Avec un zoom jusqu’à 4X, vous pouvez voler en toute sécurité à distance de votre sujet, parfait pour les photos d’animaux de compagnie ou pour capturer des photos d’une cascade au loin sans avoir besoin de longues périodes de vol.

C’est 50 $ de plus que le précédent Mavic Mini (399 $), mais il est maintenant un peu plus avancé.

Et voici ce que Feisty m’a écrit pour que vous, nos chers lecteurs, soyez au courant:

«Le DJI Mini 2 coûte 449 $, et le prix supplémentaire par rapport au DJI Mavic Mini à partir de 2019 fait passer le drone à la capture vidéo 4K, zoom jusqu’à 4x, qualité et portée de connexion bien supérieures, un drone plus rapide avec plus de temps de vol, et quelques autres ajustements qui rendent une machine plus robuste et plus facile à piloter.

«Le Mini 2 est en vente maintenant et constitue un achat solide pour le prix. En ce qui concerne une caméra volante, moins de 500 $ pour un jeu de tir 4K est difficile à battre.

«Nous ne nous attendons pas à ce que le nouveau drone soit mis en vente autour du Black Friday cette saison des vacances, mais nous nous attendons à des offres plus solides sur l’ancien DJI Mavic Mini, peut-être même une baisse de prix permanente après le décollage du Mini 2. (Jeu de mots volontaire.) «

Oh et il y a le combo Fly More habituel, maintenant pour 599 $, qui ajoute des piles de rechange, une télécommande astucieuse, un sac, des lames de rechange et plus encore.

2. Test Apple A14 Bionic: le dernier silicone iPhone 12 5 nm est-il toujours plus puissant que les SoC Android? La réponse courte est que cela se résume à oui, mais il existe des différences intéressantes dans la façon dont Apple aborde les objectifs de performances du processeur, du GPU et de la mémoire (Android Authority).

3. La nouvelle lentille télescopique de Xiaomi pourrait améliorer les caméras de son smartphone en… ressemblant à une ancienne configuration d’appareil photo de type pointer-et-tirer! Tant que Xiaomi n’appelle pas cette innovation… (Autorité Android).

4. Le prochain téléphone de Samsung pourrait contenir une batterie de 7 000 mAh. Samsung suit ses propres succès ici en proposant des téléphones de milieu de gamme ou de budget avec des batteries relativement énormes, sans que les smartphones ne semblent extraterrestres (Android Authority).

5. Examen de Philips SmartSleep Wake-Up Light: Élevez-vous et brillez, et achetez-le quand il sera en vente (Autorité Android).

6. Apple serait confronté à une pénurie de puces de gestion de l’alimentation pour iPhone et autres appareils. Ses fournisseurs notables accordent probablement la priorité aux commandes Apple, ce qui peut également entraîner des pénuries pour d’autres fabricants (AppleInsider).

7. Les futures smartwatches pourraient être alimentées par votre mouvement. Les montres ont eu une technologie similaire à celle-ci dans le passé, mais alimenter une horloge à retardement par rapport à un appareil entier est une nouvelle avancée, si elle se concrétise (Autorité Android).

8. FCC inflige une amende de 200 millions de dollars à T-Mobile pour l’abus allégué de Sprint en matière de subventions aux faibles revenus (dépôt FCC).

9. Ce n’est pas que je me conforme aux instructions mensuelles du Pape, mais ce mois-ci, le Pape a demandé aux catholiques de prier.que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle puissent toujours servir l’humanité. » (Twitter).

10. Quelqu’un a transféré ~ 1 milliard de dollars d’un portefeuille Bitcoin au cours des dernières 24 heures qui était en sommeil depuis 2013. Probablement lié à la Route de la Soie? (Ars Technica).

11. Les astronomes retracent de mystérieuses ondes radio spatiales vers une source dans notre galaxie (The Verge).

12. La future technologie de Back to the Future II, classée (Gizmodo).

13. «Si je prenais un chat d’Allemagne et le mettais au Japon, comprendrait-il les chats locaux?» Une douce histoire sur un cheval dans les commentaires aussi. (r / nostupidquestions)

Le DGiT Daily délivre un e-mail quotidien qui vous permet de rester en avance sur toutes les actualités technologiques, opinions et liens vers ce qui se passe dans le domaine le plus important de la planète. Vous obtenez tout le contexte et la perspicacité dont vous avez besoin, et le tout avec une touche de plaisir. Plus! Amusement quotidien rotatif pour chaque jour de la semaine, comme l’étrangeté du mercredi. Se joindre à!