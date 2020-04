DJ Caruso de Disturbia réalisant un film basé sur la foi qui rachète l’amour – / Film

Réalisateur D.J. Caruso (Disturbia, Œil de lynx) a un nouveau film en route: L’amour rédempteur, une adaptation de Francine Rivers«Roman qui raconte le livre biblique d’Osée, mais qui se déroule dans le Far West américain.

Logan Marshall-Green (Améliorer), Abigail Cowen (Aventures effrayantes de Sabrina), Nina Dobrev (Vampire Agendas), Famke Janssen (X Men, Pris), Tom Lewis (Gentleman Jack), et Eric Dane (L’anatomie de Grey, Le dernier bateau) mènent le casting. Obtenez une ventilation de l’intrigue ci-dessous.



Pour un étirement au milieu des années 2000, D.J. La carrière de Caruso est en progression. Il a éclaté avec l’excellent 2002 La mer de Salton, suivi avec le thriller Angelina Jolie / Ethan Hawke Prendre des vies, réalisé Al Pacino et Matthew McConaughey dans le drame sportif Deux pour l’argent, puis fait le coup de poing un-deux de Disturbia et Œil de lynx avec l’étoile montante Shia LaBeouf. 2011 Je suis numéro quatre sorte de faire cesser les choses, et bien qu’il ait fait des films depuis, comme 2017 plus amusant que ce qu’il mérite d’être xXx: Retour de Xander Cage, il n’a rien fait depuis.

Mais parlons de coup du lapin: Caruso va de diriger Vin Diesel skier à travers la jungle à cette romance d’inspiration biblique, qui se déroule pendant la ruée vers l’or de Californie de 1850. La date limite dit que l’histoire «se concentre sur Angel (Cowen), qui a été vendu à la prostitution enfantine. Elle a survécu à la haine et à la haine de soi jusqu’à ce qu’elle rencontre Michael Hosea (Lewis) et découvre qu’il n’y a pas de bris que l’amour ne peut pas guérir. «

Francine Rivers a écrit le script basé sur son roman, qui a été publié en 1991. Rivers est une ancienne romancière romane qui est passée à l’écriture de romans à base chrétienne au milieu des années 1980. Votre maman a peut-être lu sa série «Mark of the Lion». (Non? Juste le mien? OK alors.) Pardonnez-moi de peindre avec un large pinceau ici, mais les films confessionnels ne sont pas exactement connus pour traiter les sujets sensibles ou controversés de la manière la plus nuancée, donc malgré les intentions de toutes les personnes impliquées , Je doute qu’une histoire sur la prostitution enfantine soit traitée avec le niveau de soin que mérite ce sujet.

Mais j’aimerais me tromper. Au moins, Caruso est conscient de la nature lourde du sujet. « Alors que beaucoup sont victimes de circonstances horribles qui les hanteront pour toujours, certains personnages sont capables de surmonter la douleur, la douleur et la brutalité pour découvrir à quel point ils sont vraiment remarquables », a-t-il déclaré. « Le voyage d’Angel nous rappelle que la guérison passe par l’amour et l’acceptation, jamais par le jugement ou la force. »

Cindy Bond et Simon Swart, qui a produit le film religieux de Lionsgate Je ne peux qu’imaginer, produisent aux côtés d’un groupe de Pure Flix Entertainment, et Rivers produira en collaboration avec Roma Downey, l’ancienne star de Touché par un ange et producteur de La Bible, A.D.La Bible continueet le remake de 2016 Ben Hur. Je ne regrette personne qui souhaite utiliser ses cadeaux pour raconter une histoire qui reflète sa foi, mais j’espère juste que ce n’est pas le début d’une nouvelle carrière pour Caruso, qui a beaucoup plus de talent que de nombreux cinéastes qui fréquemment opérer dans ce sous-genre.

