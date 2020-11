Dixie D’Amelio s’adresse à la vidéo du chef sur TikTok – un coup d’escargot a été mis en place pour «obtenir une réaction»! – .

Dans d’autres nouvelles, Avan Jogia est-il sur «Alt TikTok»? Les fans ont soif des vidéos relatables de l’acteur Victorious!

Dixie D’Amelio est appelée par des fans qui prétendent qu’elle semblait « ingrate » pour un repas préparé par un chef privé, mais elle a démystifié les affirmations sur TikTok.

En octobre, la famille D’Amelio a créé sa propre chaîne YouTube sur la vie des parents Heidi et Marc et des sœurs Charli et Dixie. Ils ne savaient pas, une vidéo qu’ils publieraient des mois plus tard provoquerait tant de controverse.

Charli et Dixie sont en train d’être « annulés » à la suite d’une vidéo de dîner publiée sur la chaîne, et elle a eu beaucoup de réactions négatives de la part des fans.

Cependant, Dixie D’Amelio s’est adressé à TikTok pour expliquer ce qui s’est réellement passé.

Dixie D’Amelio vomit lors d’un dîner

Lundi 16 novembre, la famille D’Amelio a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle dînait avec l’invité mystère et compagnon YouTuber James Charles.

Un chef privé leur avait préparé un délicieux repas pour l’occasion, leur présentant une paella espagnole classique.

Alors que Marc, Heidi et James semblaient apprécier le plat, Dixie et Charli ne semblaient pas aussi enthousiastes.

Tout d’abord, Dixie regarda la nourriture avec dégoût et bâillonna la table après avoir essayé ce qui semblait être un escargot. Le chef a ensuite expliqué l’histoire du plat, à laquelle les sœurs D’Amelio ne semblaient pas très intéressées.

Ensuite, Dixie est sorti et a vomi la nourriture, et Charli a dit: « Avons-nous des pépites de dinosaures? »

Regardez exactement ce qui s’est passé dans la vidéo ci-dessous (le drame commence à 6h30).

Les fans annulent Charli et Dixie

Après la publication de la vidéo, les fans ont commencé à « annuler » Charli et Dixie, affirmant qu’ils étaient « ingrats » pour la délicieuse nourriture que le chef avait préparée pour eux.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Les D’Amelio (SURTOUT) les filles sont tellement toxiques et ennuyeuses. Parler à quel point la nourriture est mauvaise (quand le chef est là) alors qu’il y a des gens qui ne peuvent même pas obtenir de nourriture, ou que vous demandez plus d’abonnés, montre simplement à quel point vous êtes gâté et demandez de l’attention. «

«Charli D’Amelio et sa famille ont obtenu de la nourriture préparée par un chef professionnel et ils étaient vraiment impolis et irrespectueux à propos de la nourriture. Dixie a vomi (d’une manière immature) comme disant que la nourriture était mauvaise et Charli a demandé des nuGgEts dInO », a déclaré un autre.

Cependant, certains fans ont défendu les sœurs, arguant qu’il est complètement injuste de les « annuler » pour une raison aussi stupide.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Je ne sais pas si les D’amelio sont annulés car ils n’aimaient pas la nourriture que leur chef leur avait préparée? Je me demande combien de personnes célèbres nous aurions à annuler si c’était la norme. »

«Les gens essaient d’annuler les sœurs damelio parce qu’ils n’aimaient pas l’escargot que leur chef leur avait fait? FILLE QUOI », dit un autre.

J’ai perdu tellement de respect pour le damelio’s BC de son manque de respect envers le chef dans ces clips sur tik tok – dana ❥ (@wonttons) 19 novembre 2020

Dixie aborde la vidéo sur TikTok

Après la vidéo du dîner, Dixie D’Amelio s’est rendue à TikTok pour parler de ce qui s’est réellement passé.

Dans une vidéo, elle a d’abord révélé que la famille D’Amelio travaillait depuis longtemps avec le chef de la vidéo.

Elle a déclaré: «Ma famille et moi travaillons avec le chef Aaron May depuis quelques mois maintenant et nous travaillons sur le contenu de notre chaîne, nous travaillons sur le contenu de sa chaîne et nous nous sommes tissés une formidable amitié.»

Ensuite, elle a expliqué que l’incident de l’escargot avait été fait exprès pour essayer de «faire réagir» d’elle. Dit-elle:

«Je ne voudrais en aucun cas être considéré comme irrespectueux, surtout à partir d’un clip de 15 secondes hors contexte. Mon équipe sait que je vomis beaucoup, je peux vomir à l’odeur, à la pensée ou au goût de tout. Alors, quand ils ont vu les escargots, ils ont pensé que oh attrapons-la et voyons si nous pouvons la faire réagir.

Elle a ensuite diffusé un clip qui ne figurait pas dans la vidéo montrant le chef essayant de la convaincre de manger l’escargot. «J’adore le chef et je ne lui manquerais jamais de respect, peut-être ne juge pas la personnalité de quelqu’un sur un clip de 15 secondes», a-t-elle conclu.

