Dix principales questions posées par les datateurs de l’application de rencontres OkCupid

L’application de rencontres, OkCupid, a identifié les dix meilleures questions posées par les célibataires australiens alors qu’ils recherchent leur correspondance sur l’application de rencontres OkCupid. Voici les dix principales questions posées au cours de la dernière année, et elles comprennent (dans l’ordre):

Avez-vous peur des requins? (54% des dates OkCupid en Australie ont répondu oui à celle-ci) Pensez-vous que la date de l’Australia Day devrait être modifiée? Préférez-vous manger une tarte ou un rouleau de saucisse? (63% des dates OkCupid ont dit qu’elles préféraient manger une tarte) Pensez-vous que l’Australie devrait avoir une politique d’immigration plus stricte? Vous applaudissez quand un avion atterrit? Êtes-vous préoccupé par le changement climatique? (85% des datateurs d’OkCupid se sont dits préoccupés par le changement climatique) Voulez-vous sortir avec un pompier? Vous considérez-vous comme un activiste? La pizza est-elle sur votre liste des 5 aliments préférés? Meilleur premier rendez-vous?

La naissance de l’iso-mate

La datation virtuelle a été encore plus importante au cours des derniers mois pendant la pandémie de COVID-19, car lorsque les restrictions battaient leur plein, rien d’autre n’était possible. Donc, au cours de cette période, une nouvelle tendance a commencé et a été surnommée «iso-accouplement».

Melissa Hobley, experte en CMO et en rencontres chez OkCupid, explique: «L’Australie a une nouvelle tendance de rencontres, l’iso-accouplement, créée par des mesures de verrouillage des coronavirus. Le terme combine l’isolement et l’un des labels australiens les plus appréciés, « mate », et il reflète le fait que des millions de célibataires australiens souhaitent toujours trouver quelqu’un sur OkCupid. «

Même après COVID-19, les Australiens sortent toujours virtuellement, à la recherche d’un «ami»

Hobley dit que même maintenant, 93% des datateurs australiens OkCupid disent qu’ils datent toujours numériquement ou virtuellement: « Ils se tournent vers notre application, à la recherche de liens émotionnels forts », ajoute-t-elle.

Elle ajoute que via le sondage d’OkCupid, ils ont remarqué une diminution du nombre de célibataires à la recherche d’un «raccordement» et une augmentation de ceux qui recherchent un ami avec une connexion significative: «Quatre-vingt-deux pour cent de nos daters ont convenu qu’il était important d’avoir une connexion émotionnelle avant physique. C’est une indication claire que nos célibataires sont à la recherche d’un compagnon et d’un confident pendant – et maintenant après – cette pandémie », explique Hobley.

« Nous voyons cela comme une tendance courante dans les rencontres. Non seulement il y a eu une diminution de 20% du nombre de personnes mentionnant qu’elles recherchent des «branchements» sur OkCupid, mais il y a également eu une augmentation de 10% du nombre de personnes sur OkCupid à la recherche de «nouveaux amis» », ajoute-t-elle.

Quelques conseils de rencontres de Melissa Hobley, CMO d’OkCupid et experte en rencontres

Melissa Hobley est la CMO d’OkCupid et une experte en rencontres.

Selon Hobley: «Il est important d’apprendre à connaître votre partenaire potentiel à un niveau plus profond non seulement pour établir un lien émotionnel, mais aussi pour connaître sa position sur des questions importantes telles que la fête de l’Australie, l’immigration, le changement climatique et l’activisme. «

Hobley dit qu’en posant et en répondant à ce genre de questions sur une application de rencontres comme OkCupid, cela aide à établir une connexion émotionnelle et une communauté entre les daters.

Elle conseille aux daters de ne pas avoir peur de déclencher une conversation sur… n’importe quoi! Hobley ajoute que pendant le verrouillage du COVID-19, le sujet le plus évident et le plus tentant à discuter était la pandémie, mais elle dit maintenant que les restrictions facilitent, il est bon d’essayer de ne pas faire du COVID-19 le sujet central de chaque conversation.

Entamez une conversation afin de créer une connexion émotionnelle

«La meilleure façon de trouver votre iso-mate est d’aller au cœur de qui il est, ce qu’il aime, ses intérêts et ses aversions. Un lien émotionnel peut en effet naître d’une bonne conversation, alors prenez l’habitude de garder la conversation fluide et significative », conseille-t-elle.

Hobley dit qu’au début de la datation, lorsque vous sortez «virtuellement», ne vous sentez pas obligé de faire autant Zoom et FaceTime. Elle conseille de le changer en envoyant des SMS, en ayant des appels téléphoniques ou même en communiquant via des mèmes.

« Si vous êtes tous les deux dans l’écriture, allumez votre forgeron intérieur et envoyez-vous des lettres d’amour », ajoute-t-elle.

N’oubliez pas de mettre à jour votre profil

Hobley conseille également à tous ceux qui sortent ensemble de vérifier leurs profils et de les mettre à jour régulièrement: «Le profil de rencontres de quelqu’un est un excellent endroit pour rechercher des points communs et des démarreurs de conversation. Assurez-vous également de mettre à jour votre profil régulièrement pour refléter votre véritable état actuel. Vous venez d’apprendre une nouvelle compétence en iso? Mettez-le sur votre profil! Vous avez découvert une nouvelle passion pour l’environnement? Ajoutez un badge! Vous venez de vous faire couper les cheveux (et ça vous plait)? Téléchargez une nouvelle photo! Cela aidera les autres à découvrir des choses nouvelles et intéressantes à votre sujet, et vice versa. »

Apprenez à vous connaître grâce à des activités

«Même si une bonne conversation peut faire des merveilles pour votre relation, la meilleure façon d’apprendre à connaître quelqu’un ou de trouver votre partenaire est parfois de faire une activité ensemble», explique Hobley. « Des marathons de films virtuels aux puzzles, charades, cours de cuisine et bien plus encore – vos rendez-vous iso peuvent être n’importe quoi, et il y a probablement déjà une application pour ça. »

Ne vous découragez pas si ça ne marche pas

« Parfois, les meilleures choses se trouvent lorsque vous ne les recherchez pas », ajoute Hobley. « Si vous avez trouvé quelqu’un de fantastique, mais qu’il n’est peut-être pas » l’un « ou qu’il n’y a pas de lien romantique, alors c’est tout à fait OK. Vous avez toujours trouvé un iso-mate qui pourrait s’épanouir en une amitié à vie. «