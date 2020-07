Divertissement : Disneyland Hong-Kong ferme à nouveau

Après sa réouverture le 18 juin, Hong Kong Disneyland ferme à nouveau en raison d’une nouvelle épidémie de COVID-19. Les hôtels de Hong Kong Disneyland Resort resteront cependant ouverts avec un niveau de services ajusté. Il s’agit du dernier revers pour Disney – ils ont dû retarder la réouverture de Disneyland en Californie, et ils sont actuellement confrontés à un examen minutieux pour la réouverture de Disney World à Orlando, malgré un énorme pic de cas de coronavirus en Floride au cours des derniers jours.

Hong Kong Disneyland ferme ses portes après sa réouverture le 18 juin. Selon les informations, Hong Kong connaît actuellement une «troisième vague» de cas, avec 173 cas confirmés entre le 5 et le 11 juillet. Un porte-parole de Disney a publié la déclaration suivante:

Comme l’exigent le gouvernement et les autorités sanitaires conformément aux efforts de prévention menés à Hong Kong, le parc Disneyland de Hong Kong fermera temporairement à partir du 15 juillet. Les hôtels Disneyland de Hong Kong resteront ouverts avec un niveau de services ajusté. Ils ont mis en place des mesures améliorées de santé et de sécurité qui reflètent les orientations des autorités sanitaires et gouvernementales, telles que des mesures de distanciation sociale et un nettoyage et une désinfection accrus.