Dites adieu aux sauvegardes gratuites de Google Photos en juin 2021

Depuis son lancement en 2015, Google Photos propose des sauvegardes photo et vidéo gratuites et illimitées de «haute qualité». annoncé aujourd’hui, à partir de l’été prochain, tout changera.

Google met fin à ses téléchargements gratuits de « haute qualité »

La nouvelle politique de Google Photos entre en vigueur le 1er juin 2021. Toutes les sauvegardes après cette date sont comptabilisées dans les 15 Go de stockage gratuit de Google One qui sont offerts aux clients, quelle que soit la qualité de l’importation. Google n’a pas donné de raison précise pour le changement, mais cela a probablement quelque chose à voir avec le souhait que plus de clients s’inscrivent à Google One et les coûts associés à l’exécution d’un service gratuit comme Google Photos.

Comme indiqué dans l’article du blog, il y a actuellement plus de 4 billions de photos stockées dans Google Photos et chaque semaine, 28 milliards de photos et de vidéos supplémentaires sont téléchargées sur le service.

Il y a cependant une exception à cette nouvelle règle: les propriétaires de Pixel. Google a confirmé que les utilisateurs de Pixel continueront de bénéficier de sauvegardes de photos gratuites et illimitées de « haute qualité » au-delà du 1er juin 2021.