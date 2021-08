Disparu à jamais sur Netflix : la série est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Disparu à jamais est une mini-série dramatique à suspense française qui se concentre sur Guillaume et sa petite amie disparue. La série suit l’enquête du petit ami désemparé alors qu’elle le mène sur un chemin sombre et révèle non seulement ceux de sa petite amie disparue, mais aussi les sombres secrets de sa propre famille. L’histoire est pleine d’intrigues et d’identités changées, mais reste suffisamment crédible pour que certaines parties de celle-ci soient arrivées à des personnes dans la vraie vie. Disparu à jamais pourrait-il être tiré de faits réels ? BetaNews fait le point pour vous.

Disparu à jamais est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Non, Disparu à jamais n’est pas basé sur une histoire vraie. La série est adaptée du roman du même nom de l’écrivain Harlan Coben et créé pour l’écran par David Elkaïm et Vincent Poymiro. Auteur prolifique connu pour ses mystères et ses thrillers, Coben a écrit un vaste corpus d’œuvres couvrant plusieurs séries et romans autonomes, dont beaucoup ont été adaptés pour être projetés sous forme de films et de séries télévisées. “Tell No One” est devenu son premier livre à être adapté et a été adapté en un film français du même nom en 2006.

Disparu à jamais est le produit d’un accord de plusieurs millions de dollars entre l’auteur et Netflix, qui aurait une durée de cinq ans. En vertu de celui-ci, 14 de ses livres seront adaptés en contenu pour la plateforme de streaming, l’auteur étant impliqué dans les productions à divers titres. Ce qui est peut-être l’un des aspects les plus importants de l’accord qui a donné naissance à Disparu à jamais, c’est qu’il prend les œuvres d’un auteur américain et les place dans divers contextes internationaux, ce qui en fait un mélange culturel qui est probablement plus intéressant pour le la vaste audience internationale de la plateforme de streaming. Par conséquent, Disparu à jamais se déroule en France, tandis que Innocent se déroule en Espagne et Dans les bois en Pologne. Toutes ces séries, et plus encore, sont basées sur des romans du même nom de Harlan Coben.

L’auteur conserve un certain contrôle créatif sur les adaptations, ce qui signifie que la série correspond à ses visions créatives. Le format est également flexible et peut être ajusté pour s’adapter à son roman, au lieu d’avoir à suivre un format prédéfini. Cela permet plus de liberté créative et c’est probablement ce qui permet à Disparu à jamais d’avoir le format intéressant de chacun de ses 5 épisodes centré sur les histoires des 5 personnages principaux de l’histoire. Dans une interview avec Deadline, l’auteur a déclaré:

“Si j’essayais de faire des séries télévisées il y a 20 ans, ce que je n’étais pas, les épisodes devraient durer 40 minutes, commencer par un crime, finir par un crime, 22- saisons d’épisodes, cela ne correspondrait pas à ce que je fais. Netflix le fait… Pour mon genre de narration, le streaming convient.

Disparu à jamais est une véritable œuvre de fiction basée sur le travail de l’un des auteurs de fiction les plus prolifiques du secteur. Le spectacle suit de nombreux thèmes pour lesquels il est connu ou apprécié, y compris ceux des liens familiaux, des mystères de longue date et de multiples rebondissements. Ses prouesses en matière de narration fictive sont si bien connues que, en plus de sa longue liste de prix littéraires, Harlan Coben a également été le premier écrivain en plus d’une décennie à être invité à écrire de la fiction pour la page éditoriale du New York Times. Selon l’auteur, il écrit ou réfléchit presque constamment à l’écriture et à la création de nouvelles idées pour du matériel frais. Par conséquent, la série Disparu à jamais est basée sur l’une de ses nombreuses idées et obtient une couche supplémentaire de complexité en raison du déplacement de son cadre de l’Amérique (où le roman est basé) vers la France.