DISPARITION!!! Sushant Singh Rajput commet un SUICIDE !!! Découvrez ses films incroyables et son parcours de vie !!!

Sushant Singh RajpuIl a mis fin à son parcours de vie en se pendant à sa résidence Bandra à Mumbai. L’acteur de 34 ans s’est suicidé chez lui le 14 juin 2020.

L’année 2020 a été la pire année pour le monde entier ainsi que pour Bollywood. Bollywood a perdu ses trois joyaux précieux; Irfan Khan, Rishi Kapoor et maintenant Sushant Singh Rajput. Sushant a quitté l’ensemble de Bollywood sous le choc.

Sushant s’est suicidé dans sa maison de Bandra aujourd’hui en se pendant. Ses domestiques ont informé la police et les flics sont arrivés à 14h30. On dit que l’enthousiaste Sushant souffrait de dépression depuis six mois. Personne ne pouvait comprendre sa douleur derrière son visage souriant et joyeux.

Ses rapports seront prêts d’ici demain. La police fait son enquête.

Les célébrités de Bollywood ont montré leur chagrin et ont exprimé leur consolation pour sa famille.

FILMS de Sushant:

Sushant n’est pas quelqu’un qui a hérité de sa carrière. Au lieu de cela, il a dû lutter pour se faire un nom dans l’industrie.

Il construit son nom après son apparition en tant que Manav dans Pavitra Rishta d’Ekta Kapoor.

Il a fait ses débuts au cinéma avec son premier film Kai Po Che en 2013. Ce film était une adaptation du roman de Chetan Bhagat «Trois erreurs de ma vie». et a joué Sushant sur le rôle principal. Ce film était une randonnée dans sa carrière d’acteur.

Son deuxième film « Shudh Desi Romance » avec Parineeti Chopra a scellé sa position à Bollywood.

La biographie de MS Dhoni, MS Dhoni: The Untold Story a rendu son voyage plus réussi en tant qu’acteur. Sa performance dans le film a été très appréciée.

Son dernier film était Chhichhore, dans lequel il jouait le rôle d’un père dont le fils a tenté de se suicider et il lui a raconté son voyage. Son dialogue, « Le suicide n’est jamais une option. » a été démenti par lui aujourd’hui après avoir tenté de se suicider.

Il est également apparu dans PK, le détective Byomkesh Bakshay, Paani et Sonchiraiya.

Son prochain film « Dil Bechara » qui est une adaptation inédite de « The Fault In Our Stars » de John Green.

Prions pour que plus aucune âme ne soit perdue à cause de la dépression. Repose en paix Sushant. Vous nous manquerez beaucoup! Rester heureux!