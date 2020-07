DisneySea et Disneyland Tokyo : réouverture prévue pour juillet

Le disneyland de Tokyo et Tokyo DisneySea sont les derniers parcs à thème Disney à fixer une date de réouverture en juillet. Les deux parcs, exploités par l’Oriental Land Company, devraient rouvrir le 1 juillet 2020 les nouvelles ventes de billets devraient commencer à minuit, heure locale, le 25 juin.

Tokyo Disney Resort a fixé la date de réouverture de Tokyo DisneySea et Tokyo Disneyland au 1er juillet. Les parcs à thème n’ont rien mentionné à propos d’une réouverture progressive, mais les clients devront porter des masques faciaux et faire vérifier leur température avant d’entrer dans le parcs.

We’re excited to share that Tokyo Disneyland and Tokyo DisneySea will reopen on July 1! ✨ pic.twitter.com/I4f7VcDSC0 — Disney Parks News (@DisneyParksNews) June 23, 2020

Tokyo Disney Resort a déjà commencé sa réouverture progressive de son quartier commerçant et gastronomique, Ikspiari, le 1er juin, et il semble que les parcs soient rapides à suivre. Le site Web de Tokyo Disney Resort mettra les billets en vente dès le 25 juin à minuit, heure locale. Les nouveaux billets auront des dates fixes qui leur sont associées et la station utilisera également un système de réservation pour encourager la distanciation sociale.

Les deux parcs à thème de marque Disney à Tokyo ont fermé en février, dans un premier temps pour une fermeture temporaire de deux semaines avant que la fermeture ne soit prolongée à près de quatre mois. Dans une année normale, les parcs accueillent environ 30 millions de visiteurs, mais ont été fermés à une heure de pointe – la semaine de relâche japonaise tombe généralement fin mars – en raison de la prise de mesures supplémentaires par le gouvernement japonais pour freiner la propagation du coronavirus (COVID -19) pandémie.

Mais alors que les parcs à thème du monde entier se préparent à rouvrir, les deux parcs à thème de Tokyo Disney devaient suivre. Le Japon, qui a été salué comme l’un des pays qui ont réussi à vaincre la pandémie, a presque éliminé le nombre de nouveaux cas de coronavirus, déclarant seulement 35 nouveaux cas cette semaine. La courbe des nouveaux cas a commencé à s’aplatir dans les pays asiatiques, conduisant à la réouverture de Shanghai Disneyland en mai et à Hong Kong Disneyland qui suivra bientôt le 18 juin. Pendant ce temps, aux États-Unis, Walt Disney World commence sa réouverture progressive le 11 juillet avec Disneyland Paris et Disneyland resort en Californie qui suivent de près après le 15 juillet et le 17 juillet, respectivement.