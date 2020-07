Disneyland ouvre pour la première fois au public en 1955

Années 1950 | 17 juillet 2020



(Getty Images)

Le 17 juillet 1955, Walt Disney a donné vie à des personnages que les enfants n’avaient vus que sur grand écran. Avec Disneyland, Oncle Walt n’a pas seulement créé un espace inspiré de son animation, mais un monde entier où de nouvelles aventures pourraient être vécues chaque jour. La route menant à l’ouverture de Disneyland était longue et pleine de catastrophes évitées de justesse, mais cela en valait la peine. La journée d’ouverture a mis en vedette certaines des attractions les plus connues du parc, des manèges qui sont passés au bord du chemin et de nombreux accidents, mais ce fut le début de quelque chose de magique.

Fièvre de Disney

Dans les années 50, Disney tirait sur tous les cylindres. Cendrillon, Alice au pays des merveilles, et Peter Pan ont tous été libérés dans les trois premières années de la décennie, et Walt commençait à penser à étendre son empire. Des lettres affluaient dans le studio pour demander des visites de l’entreprise, mais qu’est-ce que les gens apprécieraient de voir un studio d’animation?

Après avoir visité Griffith Park avec ses filles, Disney a eu une idée. Et si Disney était un endroit plus fantastique qu’un studio de cinéma? Et si c’était un endroit que les enfants et les adultes pourraient profiter ensemble? Walt a parcouru le monde pour inspecter certains des parcs à thème les plus grands et les plus accueillants, notamment les jardins de Tivoli à Copenhague ainsi que Playland et Children’s Fairyland, tous deux en Californie.

Lors de ses voyages, Disney est parvenu à la conclusion que son parc devait être avant tout propre et familial. En 1952, il a reçu l’autorisation de zonage pour commencer à construire Disneyland en plein cœur de Burbank.

(Archives du comté d’Orange / Wikimedia Commons)

De Burbank à Anaheim

Il s’est avéré que Burbank était bien trop petite pour accueillir un parc à thème géant qui devait déjà s’agrandir avant même d’être en construction, donc plutôt que de supprimer les plans, Disney a décidé de déplacer le parc 35 miles au sud d’un terrain de 160 acres à Anaheim. La construction du parc a commencé en juillet 1954, mais l’agrandissement de la zone signifiait un coût plus élevé pour la production du parc. Initialement projeté à un peu plus de 1 million de dollars, le prix est monté en flèche à 17 millions de dollars, soit l’équivalent d’environ 130 millions de dollars aujourd’hui. Pour obtenir un financement, Disney a dû s’associer au nouveau réseau de télévision ABC, un partenariat qui s’est avéré avantageux à ce jour. À l’époque, leur implication était juste suffisante pour maintenir le parc à flot, et cela a permis une presse intéressante le jour de l’ouverture.

(Pinterest)

Pandémonium dans le parc

Le 17 juillet 1955, Disneyland a ouvert ses portes uniquement à des invités spécifiques et aux médias. Les normes de sécurité de 1955 étaient assez laxistes, cependant, donc si vous vouliez entrer à Disneyland, vous pourriez y arriver. Cela a aidé au fait qu’au moins certaines des 15 000 personnes qui ont reçu des billets par la poste étaient apparemment dans le secteur de la contrefaçon. Armés de leurs faux billets, au moins 28 000 personnes se sont présentées aux portes pour la journée d’ouverture du parc.

Ils n’avaient pas besoin de s’inquiéter. Beaucoup de gens qui n’avaient pas de billets, légitimes ou non, ont réussi à entrer dans le parc simplement en escaladant le mur. Un homme a apporté une échelle à Disneyland le jour de l’ouverture et a facturé 5 $ aux gens pour un coup de pouce dans le Magic Kingdom.

(Getty Images)

Cauchemars de la circulation

La circulation est un gâchis peu importe où vous allez en Californie du Sud, mais si vous êtes à proximité de Disneyland, installez-vous confortablement: vous n’allez nulle part de si tôt. Même selon ces normes, cependant, la circulation était particulièrement mauvaise le 17 juillet 1955. L’autoroute de Santa Ana était reculée de sept miles, et avec des températures atteignant environ 100 degrés, les invités cuisaient vivants dans leurs voitures.

Ce n’est pas comme si le gouvernement de l’État n’avait pas vu cela venir. Pendant la construction de Disneyland, ils ont ajouté deux voies à l’autoroute en prévision du trafic supplémentaire, mais ils se sont avérés terriblement insuffisants. Ce jour là, la route de Disneyland n’était rien de plus qu’un parking.

(Reddit)

Seulement à moitié fonctionnel

On ne sait pas tout à fait pourquoi Disneyland a dû ouvrir un an et un jour après le début de la construction, mais toutes les preuves indiquent que Disney a poussé à ouvrir le plus rapidement possible afin qu’il puisse commencer à récupérer son argent sur l’investissement que beaucoup ont appelé «Walt’s Folly». En conséquence, vLes visiteurs qui ont survécu à l’embouteillage et sont arrivés à Disneyland ont été accueillis avec ce qui était essentiellement un parc à thème à moitié fonctionnel. La plupart des fontaines d’eau étaient hors service, et à cause des milliers de personnes supplémentaires qui se sont présentées, les concessions étaient épuisées. Il y avait des mauvaises herbes partout, et les enfants qui étaient excités de monter le Rocket to the Moon, Peter Pan et Dumbo the Flying Elephant attractions ont été invités à revenir une autre fois lorsque les manèges fonctionnaient.

(Reddit)

Attractions dangereuses

Même si les manèges basés sur certains des films Disney les plus populaires n’étaient pas encore terminés, il y avait beaucoup de choses à faire le jour de l’ouverture de Disneyland. C’est juste qu’une grande partie était assez dangereuse.

Le bateau fluvial Mark Twain de Frontierland, par exemple, est censé être une promenade relaxante sur une rivière artificielle, mais le jour de l’ouverture de Disneyland, tellement de gens ont envahi le trajet qu’il s’est fatigué sous leur poids et s’est échappé dans la boue. Lorsque le trajet a été réinitialisé et que les coureurs ont été ramenés au «rivage», ils se sont précipités pour descendre du bateau et n’ont fini que le renverser.

Cependant, certaines attractions ne fonctionnaient pas toutes seules. Une fuite de gaz dans le château de la Belle au bois dormant a provoqué un petit incendie dans l’attraction et Fantasyland a dû être brièvement arrêté. Personne n’a été blessé, mais ce n’était pas un début propice.

(Getty Images)

Enregistré pour la postérité

Vous pouvez réellement vivre la magie de la catastrophe de la journée d’ouverture de Disneyland par vous-même grâce aux merveilles de la technologie. La journée d’ouverture de Disneyland était filmé par ABC pour une spéciale d’une heure et demie pour promouvoir le parc, avec cdes célébrités comme l’acteur de l’époque Ronald Reagan, Frank Sinatra et Sammy Davis, Jr. Si quoi que ce soit, l’événement n’a fait qu’ajouter au chaos: des câbles sonores traversant le parc ont constamment fait trébucher les visiteurs, et les animateurs du programme, Art Linklater et Bob Cummings , étaient un gâchis. Linklater a fait de son mieux pour garder les choses sur la bonne voie, mais à un moment donné, Cummings a été filmé en train de s’embrasser avec un danseur, et des micros chauds ont capturé toutes sortes de côtés étranges.

Cela aurait pu être une catastrophe de plusieurs millions de dollars, mais après cette journée d’ouverture calamiteuse, Disneyland a miraculeusement inversé la tendance. Sept semaines après l’ouverture désastreuse, un million de personnes avaient visité le parc et le nombre ne cessait d’augmenter. Apparemment, c’est vraiment l’endroit le plus magique sur Terre.