Disneyland est fermé, alors un gars a construit le Cervin dans sa cour

Sean LaRochelle de Napa, en Californie, s’est officiellement lancé dans le plus haut niveau des nerds de Disney, alors que l’architecte en herbe a décidé que, comme il ne pouvait pas aller à Disneyland pour monter les plus anciennes montagnes russes du parc, il construirait le sien dans sa cour. Le Cervin – Alpine Escape, comme on l’appelle officiellement, n’est pas aussi grand que la réalité, mais il ressemble toujours à une montagne, et il a, en fait, son propre yéti. Vérifiez-le.