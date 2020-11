Disney va recruter plus d’employés et de cadres de Disneyland

Disneyland a licencié plus d’employés et de cadres lundi alors que le parc à thème restait fermé.

Dans une note obtenue par l’Orange County Register, le président de Disneyland Ken Potrock a déclaré: «Depuis que Disneyland Resort a fermé ses portes en mars, rien n’a été plus important que la réouverture complète et le retour au travail de nos acteurs. C’est pourquoi c’est le cœur lourd que nous nous trouvons dans la situation intenable de devoir instituer des congés supplémentaires pour nos cadres, salariés et horaires.

«Nous nous attendions à pouvoir ouvrir nos parcs à Anaheim, étant donné notre capacité avérée à fonctionner avec des protocoles de santé et de sécurité responsables, comme nous l’avons fait dans tous nos autres parcs à thème à travers le monde, mais malheureusement cela n’a pas été le cas», a déclaré Potrock. a poursuivi, faisant référence aux efforts infructueux de Disney pour convaincre le gouverneur de Californie Gavin Newsom de leur permettre de rouvrir.

«Ces décisions et actions sont difficiles – et nous nous engageons à aider nos équipes à traverser cela et, surtout, à ramener les gens au travail là où nous le pouvons. Bien que le court terme soit difficile alors que nous continuons à naviguer en ces temps turbulents, je vous promets que nous continuerons à travailler sans relâche pour rouvrir le complexe et remettre nos membres de la distribution au travail, et que mon optimisme pour notre avenir radieux continue de être fort. Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre résilience et votre détermination en ces temps difficiles et imprévisibles », a déclaré Potrock.

Lisez aussi: Disneyland, Universal restera fermé en vertu des nouvelles directives californiennes

Le mois dernier, les parcs à thème de Californie ont rouvert avec des restrictions en vertu de nouvelles directives de l’État, mais les principaux parcs d’Orange et du comté de Los Angeles – y compris Disneyland et Universal Studios – n’ont pas été retenus.

En septembre, Disney a supprimé environ 28000 emplois nationaux dans sa division des parcs à thème en raison de l’incertitude entourant la pandémie de coronavirus, dont les deux tiers seront des postes à temps partiel.

La société a blâmé la Californie pour avoir exacerbé ses problèmes financiers en raison de sa «réticence» à lever les restrictions COVID-19 qui permettraient à Disneyland, qui est resté fermé depuis mars, de rouvrir. Walt Disney World en Floride a été ouvert avec une capacité limitée depuis juillet.

«À la lumière de l’impact prolongé du COVID-19 sur nos activités, y compris une capacité limitée en raison des exigences de distance physique et de l’incertitude persistante concernant la durée de la pandémie – exacerbée en Californie par la réticence de l’État à lever les restrictions qui permettraient à Disneyland de rouvrir – nous avons pris la décision très difficile d’entamer le processus de réduction de nos effectifs dans notre segment Parcs, Expériences et Produits à tous les niveaux, après avoir gardé des Cast Members inactifs en congé depuis avril, tout en payant des prestations de santé », Josh D’Amaro , président de Disney Parks, Experiences and Products, a déclaré dans un communiqué. «Environ 28 000 employés de maison seront concernés, dont environ 67% à temps partiel. Nous discutons avec les employés concernés ainsi qu’avec les syndicats des prochaines étapes pour les membres de la distribution représentés par les syndicats.