Disney retire Mulan du calendrier de sortie, retarde les films Marvel et Star Wars

Disney

Après le retrait de la date de sortie notoirement têtue de Christopher Nolan en raison d’événements en cours, Disney a depuis emboîté le pas et retiré son remake en direct de Mulan de son calendrier de sortie d’été sans fournir une autre date de sortie.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, la situation mondiale actuelle a conduit Disney à retarder indéfiniment leur futur blockbuster estival, ainsi qu’à repousser d’un an leurs suites Avatar et Star Wars. Un porte-parole a déclaré:

«Au cours des derniers mois, il est devenu clair que rien ne peut être gravé dans le marbre en ce qui concerne la façon dont nous sortons des films pendant cette crise sanitaire mondiale, et aujourd’hui cela signifie suspendre nos plans de sortie pour Mulan alors que nous évaluons comment nous pouvons apporter le plus efficacement ce film au public du monde entier.

En plus de Mulan, tous les films Avatar et Star Wars actuellement programmés ont été repoussés d’un an. Avatar 2 du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2022; Avatar 3 du 22 décembre 2023 au 20 décembre 2024; Avatar 4 du 19 décembre 2025 au 18 décembre 2026; et Avatar 5 Du 17 décembre 2027 au 22 décembre 2028. Un film Star Wars sans titre daté du 16 décembre 2022 passe au 22 décembre 2023, tandis que le film suivant passe du 20 décembre 2024 à décembre 19, 2025 et un troisième film du 18 décembre 2026 au 17 décembre 2027.

Le réalisateur d’Avatar 2, James Cameron, a publié une déclaration sur sa page Instagram:

Mulan a en fait été créée le 9 mars avec une sortie en salle prévue plus tard ce mois-là, mais elle a été repoussée en août en raison de la pandémie. Une sortie en streaming sur Disney + a été annoncée, tout comme un modèle potentiel de « sortie échelonnée » en dehors des États-Unis, similaire à ce que Warner Bros. a prévu pour Tenet.