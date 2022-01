Disney prépare un remake en live-action des Aristochats

Un remake en prise de vue réelle de Les Aristochats est actuellement en cours de développement chez Disney. Le classique de 1970 mettait en scène des chats persans dans un voyage pour rentrer chez eux.

Un remake en prises de vue réelles des Aristochats est actuellement en cours de développement chez Disney. Le film d’animation original, basé sur une histoire de Tom McGown et Tom Rowe, est sorti en 1970 chez Walt Disney Productions. Le film raconte l’histoire d’une famille de chats persans qui doivent hériter de la fortune de leur propriétaire, mais qui doivent retrouver le chemin de la maison avec l’aide d’un chat de gouttière à la voix douce après que le majordome sournois de leur propriétaire les ait kidnappés et abandonnés à la campagne.

Disney est en train de développer un remake en live-action de ce grand classique pour enfants. Le scénario du film est entre les mains de Will Gluck (Pierre Lapin) et de Keith Bunin (En Avant) et sera produit par Olive Bridge Entertainment (Gluck). Les détails du projet sont encore rares puisqu’il n’en est qu’au début de son développement, mais il est fort probable que le film aura un aspect et une ambiance similaires à ceux du remake en prises de vues réelles de La Belle et le Clochard de Disney.

Le remake en prises de vues réelles des Aristochats n’est pas une surprise, car Disney produit des adaptations de classiques du cinéma d’animation depuis un certain temps, notamment au cours de la dernière décennie. Si l’appétit pour les films en prises de vues réelles est bien réel, les réactions ne sont pas toujours à la hauteur. Prenons l’exemple du Roi Lion, qui détient actuellement le record de recettes brutes pour un remake en live-action de Disney. Bien qu’il ait obtenu d’excellents résultats au box-office, les critiques du film ont varié, beaucoup estimant que le remake n’était pas à la hauteur de la magie de la version animée, même avec Beyoncé dans le casting.

Live-Action ‘Aristocats’ Pic In Development At Disney https://t.co/IutoLRJTbo — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 21, 2022

Disney ne montre aucun signe d’arrêt de son investissement dans les remakes en prises de vues réelles. Heureusement, la société dispose d’une large bibliothèque pour se faire plaisir, notamment en explorant des films basés sur des personnages tels que Cruella. Les films centrés sur les animaux sont cependant délicats, car la production doit équilibrer l’utilisation d’animaux vivants et d’animatroniques, ce qui peut facilement faire sortir le spectateur du film. Il est à espérer que Disney trouvera le juste milieu en tirant les leçons des films précédents et en les appliquant au film Les Aristochats.