Disney + prépare la série animée ‘Star Wars: The Bad Batch’

L’univers « Star Wars » ne cesse de grandir sur la plateforme de paiement Disney + et c’est que ses managers ont confirmé que Lucasfilm produira pour la société la nouvelle série animée ‘Star Wars: The Bad Batch’. Une fois de plus, il s’engagera à utiliser l’univers cinématographique réussi et large qui entoure « Star Wars » comme une arme pour attirer de nouveaux abonnés dans la société et garder ceux qui en font déjà partie; une stratégie qui pour l’instant s’est avérée être un succès complet.

Logo «Star Wars: The Bad Batch»

‘Star Wars: The Bad Batch’ arrive à Disney + après la fin de ‘Star Wars: The Clone Wars’ et c’est que nous sommes confrontés à un spin-off qui dans ce cas mettra en vedette les clones d’élite de Remesa Mala, que nous avons précisément rencontrés dans la fiction originale. Ils sont une escouade de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones, et ils possèdent une capacité exceptionnelle qui fait d’eux des soldats extrêmement efficaces; formant ainsi une équipe qui semble incontestablement imbattable, non?

Ce sera la nouvelle histoire

Nous le vérifierons précisément dans la nouvelle fiction qui nous amènera à découvrir ce que Cela leur arrivera dans une galaxie en évolution rapide juste après la guerre des clones. Ils doivent entreprendre des missions mercenaires alors qu’ils luttent pour rester à flot et trouver de nouveaux objectifs. Il convient également de noter que la fiction mettra en vedette Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau et Jennifer Corbett en tant que producteurs exécutifs, tandis que Carrie Becks Elle sera co-productrice exécutive et Josh Rimes productrice de ce nouveau projet de l’entreprise.

Agnes Chu, vice-présidente senior du contenu chez Disney +, a d’abord voulu rejeter la fiction originale et a donc déclaré que « pouvoir offrir le dernier chapitre de » Star Wars: The Clone Wars « à de nouveaux fans et vétérans Ce fut un grand honneur pour Disney +« et il a précisé que dans l’entreprise » nous sommes très heureux de la réponse que cette série emblématique a eue. « En outre, concernant le nouveau projet, il a déclaré que » notre collaboration avec les narrateurs et artistes innovants de Lucasfilm Animation n’est que dans leur débuts « et a donc confirmé qu’ils sont ravis « de réaliser la vision de Dave Filoni à travers les prochaines aventures de Bad Remittance. »