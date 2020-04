Disney et Sony décrochent plus de dates de sortie de Marvel

Pendant un petit moment, il semblait que la date de sortie de Disney était plus ou moins terminée. Plus tôt ce mois-ci, Disney a annoncé un tas de nouvelles dates de sortie et comment ils allaient gérer tous leurs films Marvel. Il semblait qu’ils optaient pour la voie la plus facile, qui était de tout déplacer vers le bas d’une date de sortie. Veuve noire a pris Eternals date de sortie, Eternals a pris Shang-Chi’s date de sortie, et ainsi de suite jusqu’à l’été 2022. Après avoir retardé Âme à la fin de l’année, il semblait presque que les principaux changements de date de sortie pour Disney, du moins côté cinéma, étaient terminés. Il s’avère que ce n’est pas du tout le cas.

Selon Deadline, il semble que Marvel et Disney aient à nouveau décalé leurs dates de sortie et même impliqué Sony Pictures cette fois. Docteur étrange dans le multivers de la folie recule encore de six mois du 5 novembre 2021 au 25 mars 2022. La date limite l’appelle actuellement Sam Rami film réalisé afin que nous puissions deviner que cela est plus ou moins confirmé à ce stade. Cela ne signifie en aucun cas que la date de sortie de novembre restera ouverte depuis que Sony Pictures est intervenu et a déplacé le Tom Holland avec le troisième film Spider-Man du 16 juillet 2021 à la date de sortie de novembre. Ce n’était pas le seul film Marvel à se déplacer en 2022. Le rapport dit également que Thor: Amour et tonnerre a augmenté d’une semaine du 18 février 2022 au 11 février 2022.

2022 a maintenant quatre films Marvel datés

2022 semble être une année bien remplie pour les films Marvel. Au dessus de Docteur étrange dans le multivers de la folie et Thor: Amour et tonnerre, Nous avons aussi Panthère noire 2 le 8 mai 2022, et Captain Marvel 2 le 8 juillet 2022. Cela fait quatre films Marvel avant la fin de l’été, et nous devons nous demander s’ils vont en lancer un autre à la fin de l’année. Certes, cela fait des années que Marvel n’a sorti qu’un seul film par an, mais 2020 n’est pas exactement une année typique. Deux films Marvel en un peu plus d’un mois semblent également être un excellent moyen de tuer les retours au box-office à long terme sur le premier film, mais nous devrons voir si d’autres dates changent.

Il y avait quelques autres films sans titre qui ont changé:

ACTION EN DIRECT DISNEY SANS TITRE (Disney) précédemment daté du 25/03/22 est supprimé de l’annexe Publicité ACTION EN DIRECT DISNEY SANS TITRE (Disney) est maintenant daté du 4/8/22 UNTITLED 20TH SIÈCLE (20e) antérieurement daté du 4/8/22 est supprimé de l’annexe FILM D’ÉVÉNEMENT DISNEY SANS TITRE (Disney) est maintenant daté du 7/9/21

