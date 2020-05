Disney et SeaWorld annoncent la réouverture de parcs en Floride – betanewsfr

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – SeaWorld et Walt Disney World rouvriront à Orlando, en Floride, en juin et juillet après des mois d’inactivité en raison de la pandémie de coronavirus, selon les plans d’un groupe de travail municipal approuvé mercredi.

Les propositions seront maintenant envoyées au gouverneur de Floride Ron DeSantis pour approbation finale.

Le plan prévoit l’ouverture de SeaWorld au public le 11 juin. Disney prévoit une réouverture à plusieurs niveaux, Magic Kingdom et Animal Kingdom ouvrant le 11 juillet, suivis par Epcot et Hollywood Studios le 15 juillet. La semaine dernière, Universal Orlando a présenté son plan pour rouvrir le 5 juin. Ce plan a également été approuvé par le groupe de travail d’Orlando, qui a envoyé sa recommandation au gouverneur.

«Nous développons une série de véhicules de communication« savoir avant de partir »et notre objectif est de renforcer nos messages de santé et de sécurité aux clients avant leur arrivée sur notre propriété afin qu’ils soient conscients et préparés pour le nouvel environnement», vice-président senior de Disney des opérations, a déclaré Jim McPhee au groupe de travail.

Il a également déclaré que les parcs ouvriraient avec une capacité limitée, mais il n’a pas précisé le nombre d’invités qui seraient autorisés à entrer initialement.

Disney World prévoit également des ouvertures plus petites et plus douces avant le 11 juillet, mais aucun détail n’a été fourni.

SeaWorld prévoit un événement d’appréciation des employés le 10 juin avant l’ouverture au public le lendemain, a déclaré le PDG par intérim Marc Swanson.

Lorsque Disney Springs, un complexe de restaurants et de boutiques près de Disney World, a rouvert ses portes, la société a formé des «escadrons de distanciation sociale», qui, selon McPhee, étaient populaires auprès des clients.

Il a dit qu’ils sont «une équipe dévouée de membres de l’équipe hautement énergiques et informatifs qui se sont engagés à engager et à inspirer nos invités à suivre les directives appropriées.»

Les deux parcs ont déclaré qu’ils exigeraient que les invités et les employés portent des couvre-visages et que la distanciation sociale sera imposée dans l’ensemble de leurs propriétés. Les invités et les employés subiront également des contrôles de température avant d’entrer dans les parcs. Les employés de Disney seront tenus de vérifier la température avant de se rendre au travail, a déclaré McPhee. Ils subiront également des contrôles de température dans le parc, a-t-il ajouté.

Le chef de la NASA «all in» pour Tom Cruise à filmer sur la station spatiale

CAPE CANAVERAL, Floride (AP) – La NASA déroule le tapis rouge de la Station spatiale internationale pour que Tom Cruise fasse un film en orbite.

L’administrateur de l’agence spatiale, Jim Bridenstine, a déclaré avant le lancement prévu mercredi de deux astronautes de la NASA à bord d’une fusée SpaceX que la société d’Elon Musk incite déjà les clients à décoller.

Cruise en fait partie.

Bridenstine a dit qu’il laisserait à Cruise et SpaceX le soin de fournir les détails de la mission.

« Je vais vous dire ceci: la NASA a été en pourparlers avec Tom Cruise et, bien sûr, son équipe, et nous ferons tout notre possible pour en faire une mission réussie, y compris l’ouverture de la Station spatiale internationale », a-t-il déclaré à l’Associated. Presse.

Interrogé sur le tournage de Cruise sur la station spatiale, Musk a déclaré à «CBS This Morning», «En fait, je pense que cela reste à voir. Nous sommes solidaires et je pense que la NASA soutient tout ce qui capte l’imagination du public. »

Bridenstine a déclaré que la raison pour laquelle la NASA a créé «ce marché commercial» est que SpaceX, Boeing et d’autres sociétés privées peuvent attirer des clients en plus du gouvernement américain. Cela réduira les coûts pour les contribuables américains, a-t-il déclaré, et augmentera l’accès à l’espace pour tous les types de personnes – y compris les célébrités.

« Je n’admets pas cela très souvent … mais j’ai été inspiré pour devenir pilote de la Marine parce que quand j’étais à l’école primaire, j’ai regardé le film » Top Gun « », a déclaré Bridenstine, 44 ans.

Une suite est prévue plus tard cette année.

« La question est: » Est-ce que Tom Cruise peut faire un nouveau film qui inspire la prochaine génération d’Elon Musk. « Et s’il peut le faire, alors nous sommes tous pour. La NASA est de la partie », a déclaré Bridenstine.

Un message au représentant de Cruise n’a pas été immédiatement renvoyé.