Disney + Doc couvre un nouveau thème chaque semaine – / Film

Publié le mercredi 11 novembre 2020 par Ben Pearson

Intellectuellement, nous savons tous que de nombreuses heures de travail sont nécessaires pour réaliser nos films et émissions de télévision préférés. Mais avoir une vague idée de ce travail au fond de votre esprit est bien différent voyant le travail effectué par les artistes et les créatifs qui le font.

Pour ceux qui recherchent un peu plus d’informations sur la fabrication des films Pixar, une nouvelle série documentaire appelée À l’intérieur de Pixar vient de tirer le rideau. L’émission est présentée en première sur Disney + cette semaine et le streamer vient de publier la première bande-annonce. Découvrez-le ci-dessous.



À l’intérieur de la bande-annonce de Pixar

À l’intérieur de Pixar se compose de quatre collections qui seront publiées chaque semaine, et chaque collection se compose de cinq nouvelles qui tournent autour d’un thème central différent. Le thème de la première collection est «Inspiré», qui explore «ce qui suscite l’inspiration et le voyage de l’idée à l’exécution». Pouvoirs Kemp, co-scénariste et co-réalisateur du prochain long métrage du studio Âme, obtient brièvement le feu des projecteurs dans cet épisode, alors assurez-vous de vérifier cela avant la sortie du film directement sur Disney + ce Noël.

Cinéastes Erica Milsom et Tony Kaplan dirigent cette émission, et ils ont beaucoup d’expérience dans ce domaine: les deux réalisent des documentaires sur l’animation depuis plus d’une décennie, avec beaucoup de temps consacré spécifiquement à Pixar. Ils ont dirigé conjointement un projet appelé Les courts métrages Pixar: une courte histoire et ont individuellement abordé des projets de fabrication pour Trouver Dory et Voitures 3. Plus tôt cette année, Milsom a même réalisé Boucle, l’un des Sparkshorts de Pixar et le premier projet Pixar à présenter un personnage autiste non verbal. (Ce court métrage est diffusé sur Disney + en ce moment si vous voulez lui donner une montre.)

Évidemment, vous ne devriez pas vous attendre à ce que cette émission capture un drame juteux ou des affrontements créatifs sérieux, car elle est produite par Pixar et spécialement conçue pour le service de streaming de Disney. Mais cela ne signifie pas qu’il ne sera pas en mesure d’offrir des informations fascinantes sur la fabrication de la saucisse.

Voici le synopsis officiel des docuseries à venir:

Produit par Pixar Animation Studios, Inside Pixar est réalisé par Erica Milsom et Tony Kaplan, la série offre un aperçu des histoires personnelles et cinématographiques qui fournissent un regard intérieur sur les personnes, l’art et la culture des studios d’animation Pixar.

La première collection de À l’intérieur de Pixar le contenu arrivera sur Disney + ce vendredi, 13 novembre, 2020.

