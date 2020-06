Disney + diffuse le nouveau film Artemis Fowl, mais il n’est pas populaire auprès des fans inconditionnels

Vous êtes peut-être un grand fan de Artemis Fowl sune série de livres écrits par le romancier irlandais Eoin Colfer, mais il est plus probable que vous pourriez avoir un grand fan dans votre foyer, car les livres plaisent à ceux des groupes d’adolescents et d’adolescents. Malheureusement, ce sont ces fans inconditionnels qui ont été mortellement déçus par la première adaptation cinématographique des livres, publiée sur la chaîne de streaming Disney + la semaine dernière.

Artemis Fowl est une série de huit romans fantastiques mettant en scène le cerveau criminel Artemis Fowl II. La série de livres a reçu un accueil critique positif et a généré d’énormes ventes pour son auteur irlandais.

Mais la première adaptation cinématographique, Artemis Fowl, n’a pas généré le même genre de réponse enthousiaste. Tant les critiques que le public ont enregistré leur forte déception avec le film, avec un score de seulement 9% des critiques sur Rotten Tomatoes et 21% du public.

La première adaptation cinématographique du Artemis Fowl série de livres est maintenant disponible sur Disney +.

Il est inhabituel qu’un film comme celui-ci soit si impopulaire et avec la réalisation de Kenneth Branagh, vous attendez plus d’un vétéran du grand écran. Le scénario a été co-écrit par Conor McPherson et Hamish McColl, mais c’est peut-être là que l’auteur, Eoin Colfer, aurait dû avoir plus d’informations.

Artemis Fowl joue Ferdia Shaw dans le rôle principal, Colin Farrell dans le rôle d’Artemis Fowl I (son père) et Judi Dench joue le commandant Root. Le film détaille les aventures d’Artemis Fowl II, un prodige irlandais de 12 ans qui fait équipe avec son fidèle serviteur, un nain et une fée pour sauver son père, Artemis Fowl I, qui a été kidnappé par une autre fée, qui cherchent à récupérer un objet volé par la famille.

Retard dans le développement depuis 2001

Peut-être que l’une des raisons pour lesquelles le film ne répond pas aux attentes est le fait qu’il était à l’origine destiné à être lancé en tant que franchise par Miramax en 2001. Il a ensuite langui dans l’enfer du développement avec plusieurs scénaristes et réalisateurs attachés jusqu’à ce que Walt Disney Pictures acquière le en 2013.

Branagh a été embauché en septembre 2015, et une grande partie du casting a rejoint en 2017. Le tournage a commencé en mars 2018, se déroulant dans toute l’Europe. Il était destiné à une sortie cinématographique mais en raison de COVID-19, il a été diffusé numériquement dans le monde entier sur Disney + le 12 juin.

Le film a reçu des critiques négatives de la part des critiques, avec des critiques pour son scénario, ses effets spéciaux et l’infidélité envers le matériel source.

Pas aussi magique que les livres

Beaucoup de gens ont commenté que le film n’est pas aussi magique que les livres de Colfer – et beaucoup plus déroutant, avec une adaptation inégale qui pourrait divertir ceux qui n’ont pas lu les livres mais est une déception pour les fans établis.

Nous supposons que Branagh obtient des points pour avoir réussi à faire entrer Dench dans le projet, mais pendant que vous regardez le film, Farrell n’a guère plus à faire que de maintenir sa pose stressée. Josh Gad (qui incarne un nain surdimensionné qui est un voleur expert) et Dench, sont essentiels à l’intrigue élaborée, l’ancien responsable des seuls rires du film.

Pour sa part, Ferdia Shaw n’est pas tellement observable qu’il sera courtisé comme la prochaine chose bith mais il parvient à jouer le rôle de manière assez convaincante.

Pour les familles et ceux qui veulent rattraper le dernier film Disney, c’est assez intéressant à regarder, mais peut-être que la meilleure partie pourrait être de le regarder ensemble et de vérifier ce qui manque dans le livre et ce qui a été changé.

La question ultime que nous supposons est – qu’en pense Eoin Colfer?

Colfer a été cité comme écrivant dans un e-mail qu’il pensait que le film « était condamné ».

Dans un e-mail à Polygon en mars de cette année, Colfer a écrit: « Le film a été à mi-chemin tellement de fois que j’avais commencé à croire qu’il était condamné .. » Mais il ajoute: « Je pense que Disney a toujours défendu ce film, et l’équipe actuelle a un vrai cœur irlandais, ce qui l’a poussé au-delà de la ligne. «

