Disney + continue de croître à un rythme fou et menaçant Netflix

Il n’y a pas beaucoup d’entreprises ou d’industries qui ont réussi à prospérer depuis le début de la pandémie de coronavirus, mais comme des milliards de personnes dans le monde se sont senties obligées de passer beaucoup plus de temps à la maison que d’habitude, les services de streaming vidéo ont explosé de manière prévisible.

Pour mettre ce chiffre en perspective, nous aimerions vous rappeler que la Walt Disney Company s’était initialement fixé comme objectif très conservateur d’atteindre entre 60 et 90 millions d’abonnés payants … d’ici 2024. Cet objectif a en fait été atteint en avril-juin. Trimestre 2020, qui Disney + a conclu à 60,5 millions de clients, les dernières projections des analystes susceptibles de faire frissonner les meilleurs dirigeants de Netflix.

Alors que le vétéran de l’industrie du streaming reste le leader confortable de ce marché mondial de plus en plus concurrentiel, avec 195 millions d’abonnés au total, son rythme de croissance est loin d’être aussi impressionnant qu’il l’était avant Disney +, Apple TV + et Peacock de NBC est entré en scène.

Ce nombre de 195 millions à la fin du troisième trimestre civil de l’année n’est que de 2,2 millions de plus que le nombre d’abonnés rapporté trois mois plus tôt, et bien que Netflix s’attende à effacer 200 millions pendant la saison des vacances, ce n’est toujours rien comparé à la façon dont Disney + pourrait continuer à croître. Dans les prochaines années.

Le service de streaming vidéo en plein essor devrait atteindre 230 millions de clients payants d’ici la fin de 2025, ce qui pourrait ne pas être suffisant pour surpasser Netflix, mais cela semble très proche. À court terme, cependant, Disney + risque de perdre des abonnés (ou du moins de ralentir considérablement sa progression), avec un nombre potentiellement important de essais gratuits d’un an offerts aux clients Verizon expirant bientôt.

Malheureusement (et sans surprise), Disney n’est pas prêt à divulguer combien de ses 73,7 millions d’abonnés «payants» susmentionnés n’ont pas encore payé leur abonnement, donc la mesure dans laquelle le service commencera à être affecté par l’expiration des essais prolongés restent à voir. Pendant ce temps, l’offre groupée spéciale combiner Disney +, Hulu et ESPN + pour le faible coût mensuel de 12,99 $ est toujours à gagner, contribuant sans aucun doute à la popularité croissante des trois plates-formes.