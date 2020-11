Disney a officiellement retardé ses derniers films théâtraux de 2020

Cette décision n’est pas une surprise étant donné que les cinémas ne se sont pas encore remis sur les rails, en raison de la pandémie COVID-19. Après le week-end d’Halloween en particulier, les hôpitaux américains ont connu une augmentation de 20% des cas, mardi cette semaine devenant le deuxième plus grand nombre de jours à ce jour, selon CNBC. 55% des cinémas aux États-Unis restent fermés, principalement les deux plus grands marchés de Los Angeles et de New York n’étant pas ouverts aux affaires.