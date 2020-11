Disney + a atteint son objectif d’abonnés de cinq ans en huit mois grâce au verrouillage et au succès de The Mandalorian

Disney a promis aux investisseurs au printemps 2019 qu’un nouveau service de streaming vidéo gagnerait entre 60 millions et 90 millions d’abonnés d’ici 2024. Disney + a surpassé ces prévisions de manière spectaculaire, atteignant son objectif d’abonnés sur cinq ans en seulement huit mois. Ce faisant, il met en œuvre le plan de transformation numérique lancé il y a trois ans par Bob Iger, le patron de longue date de Disney, aujourd’hui président exécutif.Le muscle marketing, essentiel au succès, a été soutenu par The Mandalorian, un western spatial. inspiré de Star Wars. Sa popularité est telle que Disney a tardé à répondre à la demande d’une peluche de son personnage de bébé Yoda. La pandémie a ajouté une turbocompression, anéantissant les craintes que Disney + et d’autres nouveaux services de streaming, comme HBO Max et Apple tv +, aient du mal à attirer les consommateurs pressés par le temps. Les verrouillages signifient des heures supplémentaires pour passer des vacances, note Tim Mulligan de MIDiA Research. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i Au milieu des fermetures d’écoles, Disney + a été aussi fidèle une baby-sitter que l’infirmière droïde de bébé Yoda. De tous les nouveaux services de streaming, Disney +, qui a été lancé en Europe occidentale en mars, juste au moment où les verrouillages ont commencé, est clairement le gagnant. Même si cela n’a pas touché le leader, Netflix, qui compte 195 millions d’abonnés dans le monde et plus de 70 millions rien qu’en Amérique, les autres entreprises de Disney ont souffert à cause de la pandémie. Les parcs à thème fermés, les cinémas fermés et les événements sportifs annulés ont fait des ravages. En août, Disney a déclaré que Covid-19 avait éliminé 3,5 milliards de dollars (2,6 milliards de livres sterling) de bénéfices d’exploitation de sa division parcs, expériences et produits en trois mois. La société a signalé une autre perte trimestrielle, de 710 millions de dollars, le 12 novembre, après la mise sous presse de The Economist. Pourtant, les gains d’abonnés du service de streaming ont aidé à protéger le cours de l’action de la société. Il a chuté, mais de loin moins que ses pairs.Le blockbuster très retardé Mulan a sauté le grand écran et a été présenté en première sur Disney + (Photo: Frederic J. du successeur avait raison. Le favori pour le poste le plus élevé était Kevin Mayer, qui a conçu et lancé Disney +. M. Iger a choisi Bob Chapek, un dirigeant d’exploitation talentueux qui dirigeait des parcs à thème. «Compte tenu du succès fulgurant de Disney +, il est encore plus difficile de comprendre comment le responsable du parc à thème et du divertissement à domicile a obtenu le meilleur poste», déclare Rich Greenfield de LightShed Partners, une société de recherche. M. Mayer a quitté Disney cet été, est-ce que M. Chapek pariera désormais beaucoup sur Disney +? La société dans son ensemble dépense près de 30 milliards de dollars par an en contenu original et acquis, mais cette année n’a mis de côté que 1 milliard de dollars pour Disney +. Netflix dépense 15 milliards de dollars par an. La riche bibliothèque du service Disney est suffisante pour garder les enfants de moins de 10 ans engagés, mais elle peut perdre des abonnés à moins qu’elle ne propose régulièrement des tarifs originaux pour adultes. Third Point, un investisseur activiste, veut que Disney arrête son dividende et dépense les 3 milliards de dollars par an sur Disney +. Lire la suite Mulan, critique: Une plus grande tournure féministe, mais elle perd une grande partie du cœur et de l’humour du film d’animation Disney pourrait faire plus que cela si elle allait «all-in» en streaming, abandonnant son système actuel dans lequel, par exemple , les films à gros budget vont exclusivement aux cinémas et mettent tout ce qu’ils font sur Disney + en même temps. Le service pourrait alors dépenser autant que Netflix et augmenter son prix de 6,99 $ par mois à plus de 10 $, ce qui constituerait une énorme entreprise mondiale, mais il y a un risque qu’il cannibalise rapidement les parties existantes de l’empire de Disney. Une évolution plus probable est que Disney déplacera plus rapidement le nouveau contenu sur Disney +. Il pourrait également combiner Disney + avec Hulu, un service de streaming vidéo distinct et réussi dont la société a pris le contrôle l’année dernière.Disney devrait annoncer en décembre qu’il dépensera beaucoup plus en contenu pour le service. Tous les yeux seront rivés sur la question de savoir si M. Chapek semble aussi à l’écoute de l’avenir radieux du streaming que M. Iger l’était. © The Economist 2020

