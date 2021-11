Disney+ va proposer 13 films en IMAX, voici ce que cela signifie

Disney a annoncé qu’il allait mettre 13 films Marvel au format IMAX sur sa plateforme de streaming Disney+. Que signifie IMAX sans écran géant ? En gros, vous obtiendrez un rapport d’aspect légèrement plus élevé lorsque vous regarderez ces films, ce qui réduira les barres noires en haut et en bas de l’écran.

“Pour la toute première fois, les fans pourront diffuser certains de leurs titres Marvel préférés dans le format d’image étendu d’IMAX à la maison avec IMAX Enhanced sur Disney +, lancé le 12 novembre dans le cadre de la célébration mondiale de Disney + Day à l’échelle de l’entreprise”, a déclaré Disney dans un communiqué de presse.

Il est important de noter que les films Marvel ne seront pas diffusés au format IMAX complet de 1,43:1. Au lieu de cela, vous pourrez regarder des films dans un format de 1,90:1, ce qui est proche du format 16:9 des téléviseurs à écran large standard.

Au total, le rapport hauteur/largeur supplémentaire offrira jusqu’à 26 % d’image en plus pour certaines séquences. Bien sûr, les séquences sélectionnées dans la phrase clé, car toutes les parties de tous les films n’obtiendront pas l’espace supplémentaire à l’écran. Certains films, comme Avengers : Infinity War et Endgame ont été tournés entièrement au format IMAX.

Voici la liste complète des films bénéficiant de l’IMAX Enhanced dispo sur Disney + à partir du 12 novembre :

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Endgame

Avengers: Infinity War

Black Panther

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Doctor Strange

Iron Man

Les Gardiens de la Galaxie

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

Thor: Ragnarok

À partir du 12 novembre, vous remarquerez des barres noires plus petites lorsque vous regardez l’un des films Marvel ci-dessus. Cependant, à l’avenir, Disney+ proposera un son immersif IMAX signé DTS. Jon Kirchner, PDG de Xperi, a déclaré : « DTS est fier de faire partie intégrante d’IMAX Enhanced et nous sommes impatients de débloquer une technologie plus intéressante pour les abonnés Disney+ à l’avenir, qui inclura le son immersif de signature IMAX de DTS. ”

Donc, pour l’instant, le seul changement que vous remarquerez est un peu plus d’espace d’écran utilisé, mais à l’avenir, vous obtiendrez cela et une meilleure qualité sonore.