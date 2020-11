Dish révise le calendrier de lancement de la 5G, risquant de rompre ses promesses FCC

Compte tenu du silence assourdissant de ces derniers mois sur le Avant de construire le réseau Dish 5G, il n’est guère choquant d’entendre Charlie Ergen révise sa prévision précédemment optimiste d’un lancement sur le marché unique d’ici la fin de l’année.

Pire encore, le président et cofondateur de la société qui est récemment devenue le quatrième fournisseur de services sans fil aux États-Unis ne prévoit de déployer la 5G que sur «certains petits marchés préliminaires» au premier trimestre de 2021, avec une extension de la premier « grand marché » de l’opérateur prévu au cours du troisième trimestre de l’année prochaine.

De 1 à 15 000 en deux ans et demi?

Le gros problème avec ce calendrier est que le vétéran de la télévision par satellite devenu recrue de l’industrie du sans fil doit absolument couvrir 20% de la population du pays avec sa technologie mobile 5G interne d’ici juin 2022, un nombre qui doit ensuite être augmenté à pas moins de 70. pour cent juste un an plus tard.

Si Dish ne remplit pas son promet à la Commission fédérale des communications, la société encourt de lourdes sanctions financières, sans parler de la perspective de perdre certaines des licences de spectre qu’Ergen a tristement thésaurisées au fil des ans sans les utiliser à bon escient pour les clients réels.

Bien qu’à première vue, il puisse sembler pratiquement impossible pour Dish de tenir ses promesses qui ont aidé obtenir la fusion T-Mobile / Sprint à travers la ligne d’arrivée, les meilleurs dirigeants de la formation basée au Colorado restent optimistes quant à leurs chances de faire précisément cela.

Le vice-président exécutif et directeur commercial, Stephen Bye, par exemple, affirme que Dish est toujours «sur la bonne voie en termes de déploiement», tout en restant convaincu que Le remplaçant de Sprint dans le paysage du réseau mobile sera en mesure d’activer au moins 15000 sites cellulaires d’ici juin 2023.

Cela représenterait une augmentation de 14 999 par rapport au siège actuel de la société après avoir suspendu les radios et les antennes nécessaires sur son premier site d’essai 5G à Littleton, au Colorado, la semaine dernière. Bye dit que Dish est en « très, très bonne position » pour accélérer ses efforts de développement de réseau au rythme exact nécessaire pour atteindre tous ses objectifs, une opinion partagée sans surprise par Charlie Ergen, qui prétend essentiellement que le processus de planification et d’acquisition des permis est plus de la moitié du travail.

L’argent est également serré

La véritable « montée de la tour et la mise en place de l’équipement » devrait être un processus beaucoup plus rapide, surtout lorsque Dish commence à recevoir un grand nombre de radios Fujitsu « très sophistiquées ». Ceux-ci devraient également accélérer le processus de déploiement du réseau, mais malheureusement, l’équipement n’est pas encore prêt pour les heures de grande écoute et il se peut que ce ne soit pas avant le deuxième trimestre de 2021.

En attendant, Dish se concentre sur l’amélioration de la rentabilité de son activité Boost Mobile en plus de jeter les bases de son lancement potentiellement perturbateur de la 5G. Le MVNO (opérateur de réseau virtuel mobile) hébergé par T-Mobile, récemment acquis pour 1,4 milliard de dollars, a continué de saigner les abonnés au cours du troisième trimestre 2020.

À savoir, Dish a perdu plus de 200 000 clients sans fil entre juillet et septembre, terminant le trimestre avec un total d’abonnés inférieur à 9,5 millions de personnes. Cela peut sembler mauvais, mais les revenus ont en fait dépassé les attentes, confirmant la conviction de certains analystes que l’entreprise pourrait prospérer sur toute la ligne.

À court terme, Dish sera satisfait des revenus générés par la marque Boost, ayant besoin de tous les fonds qu’elle peut Entreprise de développement de réseau 5G. Bien qu’Ergen insiste sur le fait que cela ne coûtera pas plus de 10 milliards de dollars sur une période allant jusqu’à sept ans, la plupart des experts du secteur et des analystes financiers sont sceptiques quant à cette estimation, estimant que Dish a besoin. un partenaire aux poches profondes comme Google ou Amazon pour vraiment renverser le statu quo du marché.