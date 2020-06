Discrimination raciale à Disney, dates de réservation décalées, etc. – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Un ancien membre de Disneyland Cast détaille la discrimination raciale qu’il a reçue.

Les réservations d’hôtels à Disneyland ont de nouveau été repoussées.

Et plus!

Le monde en ce moment est le feu des ordures pour mettre fin à tous les incendies de déchets, et je suis sûr que vous avez cliqué sur ce post dans l’espoir d’obtenir un sursis temporaire de la chaleur de ces flammes. Et écoutez, j’aimerais que vos espoirs se réalisent, mais comme vous le savez maintenant, la vie est pleine de déceptions. À savoir, à la lumière des protestations mondiales qui se sont élevées pour dénoncer la discrimination raciale généralisée et pour soutenir le mouvement #BlackLivesMatter, même les parcs à thème Disney ont été critiqués.

Un ancien Cast Member qui a joué dans le Frozen: Live at the Hyperion à Disney California Adventure a longuement écrit sur son expérience en tant que prince Hans original. Cooper Howell, un jeune homme noir, a été interprété comme le sournois Hans et donne des détails sur la joie qu’il ressentait d’être interprété malgré le fait que le personnage animé était blanc. Et il est entré dans des détails encore plus concernant le harcèlement cruel qu’il a reçu de la part du deuxième directeur de l’émission et le licenciement tout aussi cruel qu’il a ressenti de la part de l’équipe RH de la Team Disney Anaheim. Cette histoire est sans aucun doute l’une des nombreuses personnes parmi les Cast Members qui sont des personnes de couleur, et c’est aussi horrible que vous pouvez l’imaginer. Nous nous trompons si nous pensons que Disneyland ou les parcs à thème Disney sont exempts de discrimination – profitez de votre prochaine balade sur Splash Mountain – mais des histoires comme Cooper sont profondément exaspérantes et inexcusables.

En parlant de Disneyland, et en vous éloignant des luttes très réelles et nécessaires qui se déroulent dans le monde, vous vous demandez peut-être exactement quand vous pourrez visiter. Nous sommes tous épuisés, nous sommes tous en colère et nous avons tous besoin d’un petit soulagement à ce stade. Alors, Disneyland! Allons tous là-bas, non? Walt Disney World, comme vous l’avez sans doute entendu, rouvre ses portes à la mi-juillet (à notre connaissance). Et le 65e anniversaire de Disneyland approche le 17 juillet. Il est tout à fait possible que l’anniversaire soit le jour de l’ouverture, car Disneyland a maintenant repoussé les dates de réservation d’hôtel au 15 juillet. La date précédente était le 1er juillet, mais maintenant c’est beaucoup plus plus proche du 17. Doigts croisés?

Si vous vivez en Floride, bien sûr, vous savez qu’il y a beaucoup d’options de parc à thème en juin, avec beaucoup d’ouverture. C’est, bien sûr, la bonne nouvelle. (La mauvaise nouvelle est que les cas de coronavirus augmentent régulièrement, mais… euh… hé, regardez là-bas!) Ce n’est pas seulement Disney et Universal qui rouvrent, cependant. Le 11 juin, SeaWorld rouvrira et mettra en place un système de réservation quand il le fera. Tous les parcs à thème qui rouvrent ne fonctionnent pas avec le système de réservation, qui est, à la légère, un choix. SeaWorld fait les choses correctement, au moins au début. Nous verrons comment les choses se passeront la semaine prochaine.

Beaucoup d’anciens plans pour les parcs à thème changent à cause du coronavirus. Si vous suivez les progrès des parcs à thème de Walt Disney World, vous savez que Epcot allait être profondément remanié au cours des deux prochaines années. Beaucoup de ces changements vont encore se produire à un moment donné, mais «à un moment donné» est la véritable expression opérationnelle maintenant. Prenons, par exemple, le vaisseau spatial Terre. Il était prévu de passer par un vaste projet de construction pluriannuel. Et peut-être que ça le sera toujours! Mais quand Epcot rouvrira le 15 juillet, il en sera de même pour le vaisseau spatial Terre. La reconstruction a été retardée indéfiniment. Le projet d’origine devait durer 2 ans et demi (oui, vraiment), mais dans ce nouveau climat, il sera intéressant de voir si l’un des plans est sabordé.

Terminons la colonne d’aujourd’hui avec un véritable espoir léger. Oui vraiment! Un article récent dans le Registre du comté d’Orange a souligné une question particulièrement notable dans une enquête Disneyland envoyée à certains détenteurs de pass: que diriez-vous si Disneyland était prêt à vous livrer certains de ses aliments emblématiques, à la DoorDash ou Uber? Et si vous pouviez obtenir un sandwich Monte Cristo directement du Blue Bayou ou une cuisse de dinde, via la livraison? Maintenant, ce serait probablement quelque chose qui ne s’applique qu’aux habitants, mais ceux d’entre nous dispersés dans le pays peuvent toujours rêver d’un repas par correspondance ou d’une recette de style HelloFresh. Comme je l’ai dit, nous finissons par espérer.

