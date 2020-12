Discovery Plus annoncé: ce que vous devez savoir sur le nouveau service de streaming

Un nouveau service de streaming appelé Discovery Plus est en route. Il aura 55000 épisodes de contenu télévisé lors de son lancement le 4 janvier 2021.

Le service hébergera des émissions d’une variété de chaînes appartenant à Discovery, notamment HGTV, The Food Network, TLC et, bien sûr, Discovery lui-même.

Il y aura un niveau financé par la publicité coûtant 4,99 $ par mois et un niveau sans publicité pour 6,99 $ par mois.

Si vous vous êtes réveillé ce matin et que vous vous êtes dit: «Mec, je veux vraiment payer pour un autre service de streaming», alors nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Le 4 janvier 2021, le réseau Discovery lancera un nouveau service de streaming multimédia premium appelé Discovery Plus.

Le nouveau réseau de diffusion en continu comprendra le contenu des différentes propriétés sous l’égide de Discovery. Cela comprend plus de 55 000 épisodes de télévision de HGTV, The Food Network, TLC, OWN, Animal Planet, etc. En plus de ce contenu déjà existant, Discovery promet un contenu original diffusé chaque semaine.

Discovery Plus: qu’est-ce qui sera inclus?

Avec plus de 55 000 épisodes de télévision à son actif, le lancement de Discovery Plus sera le plus important jamais enregistré dans l’histoire du streaming. Dès le départ, les abonnés pourront accéder à presque tous les épisodes d’émissions célèbres telles que 90 Day Fiancé, Property Brothers, Guy Fieri’s Diners, Drive-Ins, and Dives, House Hunters, et plus encore. Il contiendra également des séries documentaires, des émissions de voyage et divers autres types de téléréalité.

En plus de ce contenu déjà existant, Discovery promet des émissions originales mettant en vedette des noms célèbres. Un spectacle intitulé Bobby & Giada en Italie mettra en vedette Bobby Flay et Giada De Laurentiis alors qu’ils mangent de la nourriture à travers l’Italie. Luda Can’t Cook mettra le célèbre rappeur Ludacris dans la cuisine pour voir comment il s’en sort. Clipped mettra en vedette Martha Stewart et d’autres juges alors qu’ils évaluent l’art topiaire.

Il y aura également de nombreux nouveaux spectacles dans le soi-disant «90 Day Universe» tels que 90 Day Bars All, 90 Day Diaries, 90 Day Journey, et plus encore.

Vous pouvez voir une liste de tout le contenu original attendu ici.

Combien ça coûtera?

Chaque compte d’abonné pourra partager son service avec jusqu’à cinq profils d’utilisateurs. Il y aura une limite de quatre flux simultanés et le service fonctionnera sur «toutes les principales plates-formes», y compris les téléviseurs connectés, les smartphones, les tablettes et le Web.

Il y aura deux niveaux d’abonnement pour Discovery Plus. Le niveau le plus bas coûtera 4,99 $ chaque mois. Cela vous donnera un accès complet à tout le contenu, mais vous verrez des interruptions publicitaires périodiques. Ceci est similaire à la façon dont Hulu structure ses abonnements.

Pour 2,00 $ de plus chaque mois, vous pouvez vous débarrasser des publicités. Outre le manque d’annonces, le niveau de 6,99 $ est le même que le niveau de 4,99 $.

Si vous êtes un client Verizon, cependant, vous n’aurez peut-être rien à payer, du moins au début. Les clients nouveaux et existants des forfaits Play More Unlimited et Get More Unlimited de Verizon bénéficieront d’une année gratuite de Discovery Plus sans publicité. Les abonnés Start Unlimited et Do More Unlimited bénéficieront de six mois d’accès gratuit. Les personnes disposant de Verizon 5G Home Internet ou Fios Gigabit Connection bénéficieront également d’une année gratuite du service sans publicité.

Discovery Plus sera-t-il disponible dans mon pays?

Discovery Plus est déjà disponible sur certains marchés, comme le Royaume-Uni et l’Irlande. D’autres pays devront attendre après le 4 janvier 2021, date de son lancement aux États-Unis.

À terme, le service débarquera en Italie, dans les pays nordiques, aux Pays-Bas, en Espagne et au .. Il atterrira également sur les «marchés européens» et «les marchés d’Amérique latine», bien que Discovery n’ait pas été tout à fait clair sur les détails.